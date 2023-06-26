https://ria.ru/20230626/putin-1880596598.html
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2023
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:00
2023-06-26T23:00
2023-06-26T23:00
владимир путин
общество
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Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Владимира Путина с силовиками
LIVE: Совещание Владимира Путина с силовиками
2023-06-26T23:00
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PT0M34S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, видео
Владимир Путин, Общество
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.
2023-06-26T23:00
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PT0M34S
Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.