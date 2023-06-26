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Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2023
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23:00 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/putin-1880596598.html
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2023
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:00
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владимир путин
общество
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Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.
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LIVE: Совещание Владимира Путина с силовиками
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владимир путин, общество, видео
Владимир Путин, Общество
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.
2023-06-26T23:00
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Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств.
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
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