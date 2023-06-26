https://ria.ru/20230626/putin-1880594106.html

Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков

Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков - РИА Новости, 26.06.2023

Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков

Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:27

2023-06-26T22:27

2023-06-26T22:37

владимир путин

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий, заявил президент России Владимир Путин."Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.

https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа