https://ria.ru/20230626/putin-1880594106.html
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков - РИА Новости, 26.06.2023
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков
Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:27
2023-06-26T22:27
2023-06-26T22:37
владимир путин
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий, заявил президент России Владимир Путин."Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков
Путин: мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли от ужасных последствий