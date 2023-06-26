https://ria.ru/20230626/putin-1880593947.html

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм - РИА Новости, 26.06.2023

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил за выдержку, сплоченность и патриотизм. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:27

2023-06-26T22:27

2023-06-26T23:20

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил за выдержку, сплоченность и патриотизм. "Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм", - сказал он.

россия

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2023

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россия, владимир путин