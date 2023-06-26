https://ria.ru/20230626/putin-1880593819.html
Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью
Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью - РИА Новости, 26.06.2023
Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью
Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, это позволило пресечь мятеж, заявил президент России... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:25
2023-06-26T22:25
2023-06-26T22:50
россия
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, это позволило пресечь мятеж, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам."Повторю: именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества, сыграли в эти дни решающую роль. Это поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это, благодарю", - заключил Путин.
россия
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россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью
Путин поблагодарил граждан России за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью