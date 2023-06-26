https://ria.ru/20230626/putin-1880593819.html

Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью

Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью - РИА Новости, 26.06.2023

Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью

Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, это позволило пресечь мятеж, заявил президент России... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:25

2023-06-26T22:25

2023-06-26T22:50

россия

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль, это позволило пресечь мятеж, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам."Повторю: именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества, сыграли в эти дни решающую роль. Это поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это, благодарю", - заключил Путин.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа