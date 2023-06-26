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Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации - РИА Новости, 26.06.2023
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22:23 26.06.2023 (обновлено: 23:20 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880593462.html
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации - РИА Новости, 26.06.2023
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации
Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:23
2023-06-26T23:20
владимир путин
в мире
россия
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России."Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", - сказал Путин в ходе своего обращения.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК " Вагнер " - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения " Вагнера " на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/putin-1880594106.html
россия
белоруссия
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владимир путин, в мире, россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин
Владимир Путин, В мире, Россия, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин
Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации

Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой метяжа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России.
"Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", - сказал Путин в ходе своего обращения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков
Вчера, 22:27
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК " Вагнер " - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения " Вагнера " на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
 
Владимир ПутинВ миреРоссияАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений Пригожин
 
 
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