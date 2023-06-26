https://ria.ru/20230626/putin-1880593462.html

Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации

Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации - РИА Новости, 26.06.2023

Путин выразил признательность Лукашенко за вклад в разрешение ситуации

Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:23

2023-06-26T22:23

2023-06-26T23:20

владимир путин

в мире

россия

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа в России."Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", - сказал Путин в ходе своего обращения.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК " Вагнер " - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения " Вагнера " на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/putin-1880594106.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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владимир путин, в мире, россия, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин