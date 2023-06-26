https://ria.ru/20230626/putin-1880592230.html
Путин поблагодарил бойцов "Вагнера", остановившихся "у последней черты"
Путин поблагодарил бойцов "Вагнера", остановившихся "у последней черты" - РИА Новости, 26.06.2023
Путин поблагодарил бойцов "Вагнера", остановившихся "у последней черты"
Президент России Владимир Путин поблагодарил тех солдат "Вагнера", которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:22
2023-06-26T22:22
2023-06-26T23:20
владимир путин
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил тех солдат "Вагнера", которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие."Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230626/putin-1880593462.html
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владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Путин поблагодарил бойцов "Вагнера", остановившихся "у последней черты"
Путин: поблагодарил бойцов "Вагнера", которые остановились и не пошли на кровопролитие