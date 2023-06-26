https://ria.ru/20230626/putin-1880591339.html

Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор

Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор - РИА Новости, 26.06.2023

Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения предложил бойцам "Вагнера" заключить контракт с министерством обороны России, вернуться к родным и... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:19

2023-06-26T22:19

2023-06-26T22:38

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

александр лукашенко

ростов-на-дону

белоруссия

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения предложил бойцам "Вагнера" заключить контракт с министерством обороны России, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию."Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено", - сказал Путин.Он также выразил уверенность, что это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html

https://ria.ru/20230626/putin-1880594106.html

ростов-на-дону

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, александр лукашенко, ростов-на-дону, белоруссия, россия