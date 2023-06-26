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Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор - РИА Новости, 26.06.2023
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22:19 26.06.2023 (обновлено: 22:38 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880591339.html
Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор
Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор - РИА Новости, 26.06.2023
Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения предложил бойцам "Вагнера" заключить контракт с министерством обороны России, вернуться к родным и... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:19
2023-06-26T22:38
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
александр лукашенко
ростов-на-дону
белоруссия
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения предложил бойцам "Вагнера" заключить контракт с министерством обороны России, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию.&quot;Благодарю тех солдат и командиров группы &quot;Вагнер&quot;, которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено&quot;, - сказал Путин.Он также выразил уверенность, что это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
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ростов-на-дону
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владимир путин, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, александр лукашенко, ростов-на-дону, белоруссия, россия
Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Ростов-на-Дону, Белоруссия, Россия
Путин предложил бойцам "Вагнера" сделать выбор

Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с Минобороны или вернуться домой

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения предложил бойцам "Вагнера" заключить контракт с министерством обороны России, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию.
«

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено", - сказал Путин.

LIVE: Обращение Владимира Путина_26.06.2023_РЕЗЕРВ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам
Вчера, 22:16
Он также выразил уверенность, что это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков
Вчера, 22:27
 
Владимир ПутинПопытка вооруженного мятежаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ПригожинАлександр ЛукашенкоРостов-на-ДонуБелоруссияРоссия
 
 
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