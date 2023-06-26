https://ria.ru/20230626/putin-1880591253.html
Путин: организаторы мятежа предали страну и тех, кто с ними были
Путин: организаторы мятежа предали страну и тех, кто с ними были - РИА Новости, 26.06.2023
Путин: организаторы мятежа предали страну и тех, кто с ними были
Организаторы мятежа, предав Россию, предали и тех, кто был с ними, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:18
2023-06-26T22:18
2023-06-26T23:23
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Организаторы мятежа, предав Россию, предали и тех, кто был с ними, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.По словам президента РФ, вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен."Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать, всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи", - сказал Путин."Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление. Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих", - подчеркнул президент РФ.Именно такого исхода – братоубийства, добавил он, "хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели".
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владимир путин, в мире, россия, киев
Владимир Путин, В мире, Россия, Киев
Путин: организаторы мятежа предали страну и тех, кто с ними были
Путин: организаторы мятежа, предав Россию, предали и тех, кто был с ними