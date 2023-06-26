https://ria.ru/20230626/putin-1880590990.html

Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин

Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2023

Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в своем обращении поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность и отметил, что была проявлена высочайшая консолидация общества РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:18

2023-06-26T22:18

2023-06-26T22:35

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность и отметил, что была проявлена высочайшая консолидация общества и власти на всех уровнях."Благодарю вас за выдержу, сплоченность, патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, что была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия