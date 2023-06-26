https://ria.ru/20230626/putin-1880590990.html
Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин
Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2023
Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в своем обращении поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность и отметил, что была проявлена высочайшая консолидация общества РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:18
2023-06-26T22:18
2023-06-26T22:35
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении поблагодарил граждан за выдержку и сплоченность и отметил, что была проявлена высочайшая консолидация общества и власти на всех уровнях."Благодарю вас за выдержу, сплоченность, патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, что была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Россиян сплотила судьба Отечества, заявил Путин
Путин заявил, что россияне проявили консолидацию, всех сплотила судьба Отечества