https://ria.ru/20230626/putin-1880590902.html
Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество
Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество - РИА Новости, 26.06.2023
Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые встали на пути у... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:17
2023-06-26T22:17
2023-06-26T23:23
владимир путин
белоруссия
россия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые встали на пути у мятежников."Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верность долгу, присяге и своему народу", - сказал Путин в своем обращении к россиянам.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК " Вагнер " был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК " Вагнер " - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения " Вагнера " на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/putin-1880594106.html
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владимир путин, белоруссия, россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество
Путин поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество