https://ria.ru/20230626/putin-1880590616.html
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен - РИА Новости, 26.06.2023
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:16
2023-06-26T22:16
2023-06-26T22:40
владимир путин
в мире
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении."Подчеркну: с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230626/putin-1880591339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, В мире, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен
Президент Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен