https://ria.ru/20230626/putin-1880590616.html

Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен

Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен - РИА Новости, 26.06.2023

Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:16

2023-06-26T22:16

2023-06-26T22:40

владимир путин

в мире

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении."Подчеркну: с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230626/putin-1880591339.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, в мире, россия, попытка вооруженного мятежа