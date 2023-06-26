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Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен - РИА Новости, 26.06.2023
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22:16 26.06.2023 (обновлено: 22:40 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880590616.html
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен - РИА Новости, 26.06.2023
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:16
2023-06-26T22:40
владимир путин
в мире
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении.&quot;Подчеркну: с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен&quot;, - сказал Путин.
https://ria.ru/20230626/putin-1880591339.html
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владимир путин, в мире, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, В мире, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен

Президент Путин заявил, что вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, заявил президент России Владимир Путин в обращении.
«

"Подчеркну: с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Владимир ПутинВ миреРоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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