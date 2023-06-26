https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html

"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам

"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам - РИА Новости, 26.06.2023

"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:16

2023-06-26T22:16

2023-06-26T23:02

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Благодарю тех солдат и командиров "Группы Вагнера", которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", — сказал глава государства.Он отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров "Группы Вагнера" — патриоты России, преданные своему народу и государству, которые доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались "использовать втемную", направив против своих братьев по оружию, указал Путин."Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови", — подчеркнул президент.Глава государства отметил, что для этого потребовалось время."В том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", — указал Путин.Глава государства рассказал, что с самого начала мятежа власти незамедлительно приняли все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности россиян."Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", — подчеркнул глава государства.По его словам, и организаторы мятежа, "несмотря на потерю адекватности", понимали это."Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи", — отметил президент.Но организаторы мятежа предали свою страну и тех, кого втянули в преступление, обманом толкая их на смерть и подстрекая стрелять в своих сограждан, указал Путин."Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", — подчеркнул глава государства.Он отметил, что противники Москвы "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались"."Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий", — сказал Путин.Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, которые показали, что любой шантаж и смута обречены на провал."Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества", — указал глава государства.Путин также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации."Но, повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", — заключил глава государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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