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"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам - РИА Новости, 26.06.2023
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22:16 26.06.2023 (обновлено: 23:02 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам
"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам - РИА Новости, 26.06.2023
"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:16
2023-06-26T23:02
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Благодарю тех солдат и командиров &quot;Группы Вагнера&quot;, которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку&quot;, — сказал глава государства.Он отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров "Группы Вагнера" — патриоты России, преданные своему народу и государству, которые доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались "использовать втемную", направив против своих братьев по оружию, указал Путин.&quot;Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови&quot;, — подчеркнул президент.Глава государства отметил, что для этого потребовалось время.&quot;В том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили&quot;, — указал Путин.Глава государства рассказал, что с самого начала мятежа власти незамедлительно приняли все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности россиян.&quot;Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен&quot;, — подчеркнул глава государства.По его словам, и организаторы мятежа, "несмотря на потерю адекватности", понимали это.&quot;Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами &quot;ни шагу назад!&quot; гибнут наши товарищи&quot;, — отметил президент.Но организаторы мятежа предали свою страну и тех, кого втянули в преступление, обманом толкая их на смерть и подстрекая стрелять в своих сограждан, указал Путин.&quot;Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице&quot;, — подчеркнул глава государства.Он отметил, что противники Москвы "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались".&quot;Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий&quot;, — сказал Путин.Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, которые показали, что любой шантаж и смута обречены на провал."Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества", — указал глава государства.Путин также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.&quot;Но, повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю&quot;, — заключил глава государства.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Обращение Владимира Путина_26.06.2023_РЕЗЕРВ
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владимир путин, видео
Владимир Путин
"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
2023-06-26T22:16
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"Принимались решения, чтобы избежать крови": Путин обратился к россиянам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
«

"Благодарю тех солдат и командиров "Группы Вагнера", которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", — сказал глава государства.

Он отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров "Группы Вагнера" — патриоты России, преданные своему народу и государству, которые доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались "использовать втемную", направив против своих братьев по оружию, указал Путин.
«

"Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что для этого потребовалось время.
«

"В том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", — указал Путин.

Глава государства рассказал, что с самого начала мятежа власти незамедлительно приняли все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности россиян.
«

"Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", — подчеркнул глава государства.

По его словам, и организаторы мятежа, "несмотря на потерю адекватности", понимали это.
«

"Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "ни шагу назад!" гибнут наши товарищи", — отметил президент.

Но организаторы мятежа предали свою страну и тех, кого втянули в преступление, обманом толкая их на смерть и подстрекая стрелять в своих сограждан, указал Путин.
«

"Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что противники Москвы "потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались".
«

"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий", — сказал Путин.

Президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм, которые показали, что любой шантаж и смута обречены на провал.
«
"Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества", — указал глава государства.
Путин также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
«

"Но, повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю", — заключил глава государства.

 
Владимир Путин
 
 
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