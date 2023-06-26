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Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность - РИА Новости, 27.06.2023
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22:13 26.06.2023 (обновлено: 00:45 27.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880590037.html
Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность
Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность - РИА Новости, 27.06.2023
Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны поблагодарил за выдержку, сплоченность и патриотизм. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-26T22:13
2023-06-27T00:45
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны поблагодарил за выдержку, сплоченность и патриотизм."Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм", - сказал он.Президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других служб, сохранивших верность присяге и народу, а также отметил самопожертвование погибших пилотов.Глава государства также выразил благодарность тем бойцам "Вагнера", которые отказались от попыток развязать "братоубийственное кровопролитие". У них есть выбор: они могут заключить контракт с Минобороны, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию, сообщил Путин.Президент назвал большинство "вагнеровцев" патриотами Родины, преданными стране и народу, доказавшими свое мужество в ходе спецоперации на Украине.Путин также сообщил, что по его поручению было сделано все, чтобы избежать серьезного кровопролития, дать одуматься тем, кто совершил ошибку. При этом он подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае, что понимали и его организаторы. Именно такого развития событий хотели враги России, отметил Путин.Глава государства также указал на высокую степень консолидации общества и власти на всех уровнях и выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
https://ria.ru/20230626/soveschanie-1880595469.html
https://ria.ru/20230626/putin-1880593819.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность

Президент Путин выразил благодарность россиянам за поддержку, выдержку и сплоченность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны поблагодарил за выдержку, сплоченность и патриотизм.
«
"Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм", - сказал он.
Президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других служб, сохранивших верность присяге и народу, а также отметил самопожертвование погибших пилотов.
Глава государства также выразил благодарность тем бойцам "Вагнера", которые отказались от попыток развязать "братоубийственное кровопролитие". У них есть выбор: они могут заключить контракт с Минобороны, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию, сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Вчера, 22:44
Президент назвал большинство "вагнеровцев" патриотами Родины, преданными стране и народу, доказавшими свое мужество в ходе спецоперации на Украине.
Путин также сообщил, что по его поручению было сделано все, чтобы избежать серьезного кровопролития, дать одуматься тем, кто совершил ошибку. При этом он подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае, что понимали и его организаторы. Именно такого развития событий хотели враги России, отметил Путин.
Глава государства также указал на высокую степень консолидации общества и власти на всех уровнях и выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Путин поблагодарил граждан за то, что удалось пресечь мятеж с их помощью
Вчера, 22:25
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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