https://ria.ru/20230626/putin-1880589790.html
Путин выступает с обращением к россиянам
Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости, 26.06.2023
Путин выступает с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, трансляцию ведут Первый канал и "Россия 24". РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:11
2023-06-26T22:11
2023-06-26T23:48
владимир путин
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, трансляцию ведут Первый канал и "Россия 24".Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит в Кремле с рядом заявлений.
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Путин выступает с обращением к россиянам
Путин выступает с обращением к россиянам