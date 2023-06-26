https://ria.ru/20230626/putin-1880589790.html

Путин выступает с обращением к россиянам

Путин выступает с обращением к россиянам - РИА Новости, 26.06.2023

Путин выступает с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, трансляцию ведут Первый канал и "Россия 24". РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:11

2023-06-26T22:11

2023-06-26T23:48

владимир путин

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, трансляцию ведут Первый канал и "Россия 24".Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит в Кремле с рядом заявлений.

https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа