https://ria.ru/20230626/putin-1880585158.html
Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков
Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков - РИА Новости, 26.06.2023
Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений в понедельник вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:28
2023-06-26T21:28
2023-06-26T22:08
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений в понедельник вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля", — передал ранее Первый канал.Телеканал "Россия 24" сообщил, что обращение начнется в 22:10 мск.Кроме того, с заявлениями выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".Путин обращался к россиянам в минувшую субботу. Тогда он высказался о ситуации с попыткой вооруженного мятежа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков
Первый канал: Песков сообщил, что Путин в понедельник выступит с заявлениями из Кремля
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений в понедельник вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля", — передал ранее Первый канал.
Телеканал "Россия 24" сообщил, что обращение начнется в 22:10 мск.
Кроме того, с заявлениями выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".
Путин обращался к россиянам в минувшую субботу. Тогда он высказался о ситуации с попыткой вооруженного мятежа.