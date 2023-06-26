https://ria.ru/20230626/putin-1880585158.html

Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков

Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков - РИА Новости, 26.06.2023

Путин сделает ряд заявлений вечером в понедельник, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений в понедельник вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:28

2023-06-26T21:28

2023-06-26T22:08

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений в понедельник вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля", — передал ранее Первый канал.Телеканал "Россия 24" сообщил, что обращение начнется в 22:10 мск.Кроме того, с заявлениями выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".Путин обращался к россиянам в минувшую субботу. Тогда он высказался о ситуации с попыткой вооруженного мятежа.

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков