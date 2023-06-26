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Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом - РИА Новости, 26.06.2023
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13:43 26.06.2023 (обновлено: 15:48 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/putin-1880461854.html
Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом
Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом - РИА Новости, 26.06.2023
Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом
Развитие промышленности остается приоритетом для России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:43
2023-06-26T15:48
россия
экономика
владимир путин
технологии
тульская область
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Развитие промышленности остается приоритетом для России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего — 2023"."Развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет. Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов", — подчеркнул глава государства.Российский лидер призвал обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для системообразующих отраслей: Президент подчеркнул, что развитие отечественной индустрии, укрепление безопасности и технологического суверенитета во многом зависят от кадрового потенциала."Именно такие люди — и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий — обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции — гражданской и оборонной", — сказал Путин.Глава государства добавил, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов — компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность и предлагать нестандартные решения.Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.
https://ria.ru/20230502/renovatsiya-1869080083.html
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россия, экономика, владимир путин, технологии, тульская область
Россия, Экономика, Владимир Путин, Технологии, Тульская область
Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом

Президент Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности остается приоритетом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Развитие промышленности остается приоритетом для России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего — 2023".
«
"Развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет. Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер призвал обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для системообразующих отраслей:
  • машиностроения;
  • выпуска промышленного и энергетического оборудования;
  • робототехники и электроники;
  • судо- и авиастроения;
  • станко- и приборостроения.
Президент подчеркнул, что развитие отечественной индустрии, укрепление безопасности и технологического суверенитета во многом зависят от кадрового потенциала.
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"Именно такие люди — и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий — обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции — гражданской и оборонной", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов — компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность и предлагать нестандартные решения.
Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.
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РоссияЭкономикаВладимир ПутинТехнологииТульская область
 
 
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