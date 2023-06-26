https://ria.ru/20230626/putin-1880461854.html

Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом

Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом - РИА Новости, 26.06.2023

Путин назвал развитие и модернизацию промышленности безусловным приоритетом

Развитие промышленности остается приоритетом для России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:43

2023-06-26T13:43

2023-06-26T15:48

россия

экономика

владимир путин

технологии

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:377:2968:2047_1920x0_80_0_0_67f9e2ed1dd60be96e102f94a0bc6a87.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Развитие промышленности остается приоритетом для России, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего — 2023"."Развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет. Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов", — подчеркнул глава государства.Российский лидер призвал обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для системообразующих отраслей: Президент подчеркнул, что развитие отечественной индустрии, укрепление безопасности и технологического суверенитета во многом зависят от кадрового потенциала."Именно такие люди — и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий — обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции — гражданской и оборонной", — сказал Путин.Глава государства добавил, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов — компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность и предлагать нестандартные решения.Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.

https://ria.ru/20230502/renovatsiya-1869080083.html

https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258135.html

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин, технологии, тульская область