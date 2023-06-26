В Киевской области в селе раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
В Киевской области в селе Белогородка раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
Захват храма УПЦ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белогородке Киевской области, сообщает УПЦ.
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"В Белогородке 25 июня сторонники ПЦУ под прикрытием полиции и теробороны захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской православной церкви", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
Настоятель храма протоиерей Вячеслав Лазорик заявил, что вместо того, чтобы служить литургию, верующие вынуждены защищать свою святыню. "Прихожан и духовенство храма, которые своими руками строили святыню, теперь не пускают на территорию их же церкви. Полиция, которая буквально прикрывала рейдерский захват церкви, сообщила, что православные христиане "могут ждать решения суда и в другом месте", - приводит слова настоятеля Украинская православная церковь.
С 2022 года украинские власти проводят самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.