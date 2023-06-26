https://ria.ru/20230626/proekty-1880528443.html

Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты

Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты - РИА Новости, 26.06.2023

Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым стратегически важные для региона проекты, в частности,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:50

2023-06-26T16:50

2023-06-26T16:52

ярославская область

экономика

ярославская область

россия

михаил евраев

антон силуанов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым стратегически важные для региона проекты, в частности, строительство Карабулинской развязки, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел рабочую встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым. По словам Евраева, у правительства региона складывается с федеральными коллегами "хороший, продуктивный диалог". "Обсудили приоритетные для региона проекты: расширение трассы М8, строительство Карабулинской развязки, дооснащение оборудованием хирургического корпуса онкологической больницы, реставрацию храма Иоанна Предтечи, проекты в сфере экологии. Достигли с министром понимания по многим темам. Мы получаем поддержку, потому что показываем хороший результат исполнения. К нему и стремимся дальше", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В частности, в ходе встречи обсуждался вопрос дорожного строительства, в том числе расширения трассы М8 до двухполосной в каждом направлении на всем протяжении. Михаил Евраев предложил рассмотреть возможность реализации проекта поэтапно в ближайшей перспективе, отмечает областное правительство. Также был поднят важный для Ярославской области вопрос о ходе реализации проекта по строительству Карабулинской развязки. По словам губернатора, проект сложный технически и финансово емкий. Он отметил, что правительство Ярославской области за счет бюджета региона сделало технико-ценовой аудит проекта и готово выходить на проектирование. Оно займет полтора года и требует финансовой поддержки федерального центра, подчеркнул Евраев. "Проведена большая работа, чтобы наш объект попал в пятилетний план строительства дорог на уровне РФ. Мы добились включения в него и моста, и развязки, но финансирование запланировано только на 2026 год. Нам хотелось бы приступить к работам раньше. Ведем разговор о том, чтобы при формировании бюджета средства перенесли на 2024 год", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20230623/yaroslavl-1880059704.html

https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878779461.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, россия, михаил евраев, антон силуанов