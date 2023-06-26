Рейтинг@Mail.ru
Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:50 26.06.2023 (обновлено: 16:52 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/proekty-1880528443.html
Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты
Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты - РИА Новости, 26.06.2023
Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым стратегически важные для региона проекты, в частности,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:50
2023-06-26T16:52
ярославская область
экономика
ярославская область
россия
михаил евраев
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872477634_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_a79c3716aa8ab6b4bac3d68a448d6d8d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым стратегически важные для региона проекты, в частности, строительство Карабулинской развязки, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел рабочую встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым. По словам Евраева, у правительства региона складывается с федеральными коллегами "хороший, продуктивный диалог". "Обсудили приоритетные для региона проекты: расширение трассы М8, строительство Карабулинской развязки, дооснащение оборудованием хирургического корпуса онкологической больницы, реставрацию храма Иоанна Предтечи, проекты в сфере экологии. Достигли с министром понимания по многим темам. Мы получаем поддержку, потому что показываем хороший результат исполнения. К нему и стремимся дальше", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В частности, в ходе встречи обсуждался вопрос дорожного строительства, в том числе расширения трассы М8 до двухполосной в каждом направлении на всем протяжении. Михаил Евраев предложил рассмотреть возможность реализации проекта поэтапно в ближайшей перспективе, отмечает областное правительство. Также был поднят важный для Ярославской области вопрос о ходе реализации проекта по строительству Карабулинской развязки. По словам губернатора, проект сложный технически и финансово емкий. Он отметил, что правительство Ярославской области за счет бюджета региона сделало технико-ценовой аудит проекта и готово выходить на проектирование. Оно займет полтора года и требует финансовой поддержки федерального центра, подчеркнул Евраев. "Проведена большая работа, чтобы наш объект попал в пятилетний план строительства дорог на уровне РФ. Мы добились включения в него и моста, и развязки, но финансирование запланировано только на 2026 год. Нам хотелось бы приступить к работам раньше. Ведем разговор о том, чтобы при формировании бюджета средства перенесли на 2024 год", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20230623/yaroslavl-1880059704.html
https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878779461.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872477634_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ef749c1963bdb002bb4e297ffa819227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ярославская область, россия, михаил евраев, антон силуанов
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Антон Силуанов

Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым стратегически важные для региона проекты, в частности, строительство Карабулинской развязки, сообщает областное правительство.
Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел рабочую встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым.
По словам Евраева, у правительства региона складывается с федеральными коллегами "хороший, продуктивный диалог".
«
"Обсудили приоритетные для региона проекты: расширение трассы М8, строительство Карабулинской развязки, дооснащение оборудованием хирургического корпуса онкологической больницы, реставрацию храма Иоанна Предтечи, проекты в сфере экологии. Достигли с министром понимания по многим темам. Мы получаем поддержку, потому что показываем хороший результат исполнения. К нему и стремимся дальше", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей
23 июня, 17:27
В частности, в ходе встречи обсуждался вопрос дорожного строительства, в том числе расширения трассы М8 до двухполосной в каждом направлении на всем протяжении. Михаил Евраев предложил рассмотреть возможность реализации проекта поэтапно в ближайшей перспективе, отмечает областное правительство.
Также был поднят важный для Ярославской области вопрос о ходе реализации проекта по строительству Карабулинской развязки. По словам губернатора, проект сложный технически и финансово емкий. Он отметил, что правительство Ярославской области за счет бюджета региона сделало технико-ценовой аудит проекта и готово выходить на проектирование. Оно займет полтора года и требует финансовой поддержки федерального центра, подчеркнул Евраев.
«
"Проведена большая работа, чтобы наш объект попал в пятилетний план строительства дорог на уровне РФ. Мы добились включения в него и моста, и развязки, но финансирование запланировано только на 2026 год. Нам хотелось бы приступить к работам раньше. Ведем разговор о том, чтобы при формировании бюджета средства перенесли на 2024 год", - сообщил глава региона.

Другие новости региона читайте здесь >>

Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей
16 июня, 19:39
 
Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала