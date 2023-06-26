Евраев обсудил с Силуановым важные для Ярославской области проекты
Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым стратегически важные для региона проекты, в частности, строительство Карабулинской развязки, сообщает областное правительство.
Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел рабочую встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым.
По словам Евраева, у правительства региона складывается с федеральными коллегами "хороший, продуктивный диалог".
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"Обсудили приоритетные для региона проекты: расширение трассы М8, строительство Карабулинской развязки, дооснащение оборудованием хирургического корпуса онкологической больницы, реставрацию храма Иоанна Предтечи, проекты в сфере экологии. Достигли с министром понимания по многим темам. Мы получаем поддержку, потому что показываем хороший результат исполнения. К нему и стремимся дальше", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В частности, в ходе встречи обсуждался вопрос дорожного строительства, в том числе расширения трассы М8 до двухполосной в каждом направлении на всем протяжении. Михаил Евраев предложил рассмотреть возможность реализации проекта поэтапно в ближайшей перспективе, отмечает областное правительство.
Также был поднят важный для Ярославской области вопрос о ходе реализации проекта по строительству Карабулинской развязки. По словам губернатора, проект сложный технически и финансово емкий. Он отметил, что правительство Ярославской области за счет бюджета региона сделало технико-ценовой аудит проекта и готово выходить на проектирование. Оно займет полтора года и требует финансовой поддержки федерального центра, подчеркнул Евраев.
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"Проведена большая работа, чтобы наш объект попал в пятилетний план строительства дорог на уровне РФ. Мы добились включения в него и моста, и развязки, но финансирование запланировано только на 2026 год. Нам хотелось бы приступить к работам раньше. Ведем разговор о том, чтобы при формировании бюджета средства перенесли на 2024 год", - сообщил глава региона.
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