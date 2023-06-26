https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html

В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей

В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей - РИА Новости, 26.06.2023

В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей

Найдено тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T02:04

2023-06-26T02:04

2023-06-26T02:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Найдено тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. В субботу в полдень по местному времени (около 05.00 мск) четверо детей восьми, десяти и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Ранее были найдены тела двух детей, они утонули. "Найдено тело третьего утонувшего ребенка", - говорится в телеграм-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368742.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край