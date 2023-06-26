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В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей - РИА Новости, 26.06.2023
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02:04 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/primore-1880379780.html
В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей
В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей - РИА Новости, 26.06.2023
В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей
Найдено тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T02:04
2023-06-26T02:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Найдено тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ. В субботу в полдень по местному времени (около 05.00 мск) четверо детей восьми, десяти и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Ранее были найдены тела двух детей, они утонули. "Найдено тело третьего утонувшего ребенка", - говорится в телеграм-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230625/pozhar-1880368742.html
россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье нашли тело третьего из пропавших на реке детей

МЧС сообщило об обнаружении тела третьего пропавшего на реке в Приморье ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Найдено тело третьего ребенка, пропавшего при спасении тонущего товарища на реке в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В субботу в полдень по местному времени (около 05.00 мск) четверо детей восьми, десяти и 12 лет без присмотра взрослых ушли купаться на реку Арсеньевка. Один из детей, мальчик, начал тонуть и звать на помощь друзей, они бросились к нему, но были снесены течением. В итоге один из детей зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Ранее были найдены тела двух детей, они утонули.
"Найдено тело третьего утонувшего ребенка", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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