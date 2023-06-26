https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html

Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина

Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина

США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:04

2023-06-26T22:04

2023-06-26T22:04

в мире

сша

белоруссия

россия

евгений пригожин

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции", - сказал Миллер. Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880578616.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, белоруссия, россия, евгений пригожин, государственный департамент сша