https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина
США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:04
2023-06-26T22:04
2023-06-26T22:04
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евгений пригожин
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции", - сказал Миллер. Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880578616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, россия, евгений пригожин, государственный департамент сша
В мире, США, Белоруссия, Россия, Евгений Пригожин, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина
Госдеп: США запросят экстрадицию Пригожина, если он будет в стране, с которой есть договор