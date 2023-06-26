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Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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22:04 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880589309.html
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина
США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:04
2023-06-26T22:04
в мире
сша
белоруссия
россия
евгений пригожин
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции", - сказал Миллер. Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы.
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в мире, сша, белоруссия, россия, евгений пригожин, государственный департамент сша
В мире, США, Белоруссия, Россия, Евгений Пригожин, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина

Госдеп: США запросят экстрадицию Пригожина, если он будет в стране, с которой есть договор

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США будут добиваться выдачи главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией... Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции", - сказал Миллер.
Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы.
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В миреСШАБелоруссияРоссияЕвгений ПригожинГосударственный департамент США
 
 
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