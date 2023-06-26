https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880424615.html

Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник

Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2023

Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник

Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:00

2023-06-26T11:00

2023-06-26T11:25

евгений пригожин

россия

генеральная прокуратура рф

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре."Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено", — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, россия, генеральная прокуратура рф, попытка вооруженного мятежа