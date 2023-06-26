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Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2023
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11:00 26.06.2023 (обновлено: 11:25 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/prigozhin-1880424615.html
Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник
Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2023
Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник
Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:00
2023-06-26T11:25
евгений пригожин
россия
генеральная прокуратура рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре."Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено", — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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евгений пригожин, россия, генеральная прокуратура рф, попытка вооруженного мятежа
Евгений Пригожин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Попытка вооруженного мятежа
Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник

Уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу против Пригожина не прекратили

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре.
"Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено", — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
Вчера, 08:00
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
25 июня, 01:05
 
Евгений ПригожинРоссияГенеральная прокуратура РФПопытка вооруженного мятежа
 
 
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