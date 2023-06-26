https://ria.ru/20230626/pravitelstvo-1880445945.html

Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии

Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии - РИА Новости, 26.06.2023

Шор анонсировал создание теневого правительства в Молдавии

Формирующийся политический блок "ШОР" планирует создать "теневое правительство", заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" молдавский политик Илан... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:40

2023-06-26T12:40

2023-06-26T12:40

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Формирующийся политический блок "ШОР" планирует создать "теневое правительство", заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" молдавский политик Илан Шор. Илан Шор ранее заявил, что "по просьбе и требованию более половины молдавского народа" инициировал создание политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация" ("ШОР"), при этом политик намерен добиваться отмены запрета в стране партии "Шор" через ЕСПЧ. "Мы планируем буквально в ближайшие недели основать "теневое правительство", как мы его назвали, которое будет, первое, не просто комментировать, но которое будет помогать ряду отраслей выживать сегодня здесь, в сложнейшей социально-экономической ситуации", - заявил он. "Также блок намерен в ближайшие дни сформировать органы правления, это будут департаменты по отраслям, это будут департаменты по регионам", - добавил политик. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879245211.html

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html

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молдавия, кишинев, илан шор, в мире