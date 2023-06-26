https://ria.ru/20230626/pravila-1880390020.html

МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины

МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины - РИА Новости, 26.06.2023

МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины

Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:22

2023-06-26T08:22

2023-06-26T08:22

в мире

мвф

украина

алексей можин

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)", - сказал он. Можин отметил, что в последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны". Он подчеркнул, что никогда прежде ни разу кредиты таким странам не выдавались. Говоря о пакете финансирования Украины, представитель России в МВФ указал, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам. "По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера", - отметил Можин.

https://ria.ru/20230626/konfiskatsiya-1880005515.html

https://ria.ru/20230527/tykva-1874532355.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мвф, украина, алексей можин