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МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины - РИА Новости, 26.06.2023
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08:22 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/pravila-1880390020.html
МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины
МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины - РИА Новости, 26.06.2023
МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины
Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:22
2023-06-26T08:22
в мире
мвф
украина
алексей можин
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. "Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)", - сказал он. Можин отметил, что в последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны". Он подчеркнул, что никогда прежде ни разу кредиты таким странам не выдавались. Говоря о пакете финансирования Украины, представитель России в МВФ указал, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам. "По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера", - отметил Можин.
https://ria.ru/20230626/konfiskatsiya-1880005515.html
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в мире, мвф, украина, алексей можин
В мире, МВФ, Украина, Алексей Можин
МВФ три раза поменял правила кредитования ради Украины

Директор от России в МВФ Можин: ради Украины фонд уже три раза менял правила кредитования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.
"Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)", - сказал он.
Можин отметил, что в последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны".
Он подчеркнул, что никогда прежде ни разу кредиты таким странам не выдавались.
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Говоря о пакете финансирования Украины, представитель России в МВФ указал, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам.
"По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера", - отметил Можин.
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