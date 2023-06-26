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В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар - РИА Новости, 26.06.2023
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19:04 26.06.2023 (обновлено: 20:37 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880567445.html
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар - РИА Новости, 26.06.2023
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:04
2023-06-26T20:37
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону."В 18:33 произошло возгорание кровли административного здания (музея. — Прим. ред.) на улице Зоологической, дом 3, на площади 300 квадратных метров", — сказал он.В службе сообщили об эвакуации животных. По предварительным данным, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную книгу России.
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880387933.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар

МЧС России: в зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, идет эвакуация животных

© Фото очевидцаПожар в зоопарке Ростова-на-Дону
Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону
© Фото очевидца
Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 18:33 произошло возгорание кровли административного здания (музея. — Прим. ред.) на улице Зоологической, дом 3, на площади 300 квадратных метров", — сказал он.
В службе сообщили об эвакуации животных. По предварительным данным, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.
Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную книгу России.
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