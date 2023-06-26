https://ria.ru/20230626/pozhar-1880567445.html
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар - РИА Новости, 26.06.2023
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:04
2023-06-26T19:04
2023-06-26T20:37
происшествия
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880569106_0:208:960:748_1920x0_80_0_0_3406d72dadda7e29520fd2cf809d3fcd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону."В 18:33 произошло возгорание кровли административного здания (музея. — Прим. ред.) на улице Зоологической, дом 3, на площади 300 квадратных метров", — сказал он.В службе сообщили об эвакуации животных. По предварительным данным, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную книгу России.
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880387933.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880569106_0:168:960:888_1920x0_80_0_0_200a24b2eb6d8973bab911b8a9815d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар
МЧС России: в зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, идет эвакуация животных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн — РИА Новости. В зоопарке Ростова-на-Дону начался пожар, сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 18:33 произошло возгорание кровли административного здания (музея. — Прим. ред.) на улице Зоологической, дом 3, на площади 300 квадратных метров", — сказал он.
В службе сообщили об эвакуации животных. По предварительным данным, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.
Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе
, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В зоопарке содержатся около пяти тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную книгу России.
На севере Хабаровского края тушат четыре лесных пожара