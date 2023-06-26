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На севере Хабаровского края тушат четыре лесных пожара
На севере Хабаровского края тушат четыре лесных пожара - РИА Новости, 26.06.2023
На севере Хабаровского края тушат четыре лесных пожара
Четыре лесных пожара тушат на севере Хабаровского края на площади более 2 тысяч гектаров, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:40
2023-06-26T07:40
2023-06-26T07:40
происшествия
хабаровский край
ванинский район
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Четыре лесных пожара тушат на севере Хабаровского края на площади более 2 тысяч гектаров, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. "Сегодня в Хабаровском крае тушат четыре пожара. Очаги расположены на севере региона в труднодоступных районах. На тушение привлечено 79 человек личного состава, три воздушных судна, а также четыре единицы техники. Общая площадь возгораний превышает 2 тысячи гектаров", - информирует профильное министерство. По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов Константина Кузнецова, в регионе установлен высокий класс пожарной опасности. Самый большой очаг находится в Аяно-Майском районе площадью 2,3 тысячи гектаров. Другие – в Охотском, Николаевском и Ванинском районах. Для их тушения в край дополнительно прибыло 20 человек из Приморья, уточняет он. Причиной возгораний стали грозы. Отмечается, что опасности значимым объектам экономики и населенным пунктам пожары не представляют, так как находятся на значительном удалении о них. С начала пожароопасного сезона на территории края уже произошло 313 пожаров на общей площади около 177 тысяч гектаров.
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происшествия, хабаровский край, ванинский район, природные пожары в россии
Происшествия, Хабаровский край, Ванинский район, Природные пожары в России
На севере Хабаровского края тушат четыре лесных пожара
В Хабаровском крае тушат четыре лесных пожара на площади более двух тысяч гектаров