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Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 26.06.2023
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15:12 26.06.2023 (обновлено: 16:30 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/potolok-1880483069.html
Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть
Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 26.06.2023
Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть
Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть, президентский указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:12
2023-06-26T16:30
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть, президентский указ опубликовали на портале правовой информации."Внести в указ президента &lt;...&gt; изменение, заменив в пункте 9 слова "до 1 июля 2023 г." словами "до 31 декабря 2023 г. включительно", — говорится в документе.Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.В ответ Кремль запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.Указ президента вступил в силу 1 февраля 2023 года, его действие распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть, президентский указ опубликовали на портале правовой информации.
«
"Внести в указ президента <...> изменение, заменив в пункте 9 слова "до 1 июля 2023 г." словами "до 31 декабря 2023 г. включительно", — говорится в документе.
Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ Кремль запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.
Указ президента вступил в силу 1 февраля 2023 года, его действие распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.
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Потолок цен на российскую нефть нелегитимен и неприемлем, заявил МИД
19 апреля, 22:18
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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