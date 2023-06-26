https://ria.ru/20230626/potolok-1880483069.html

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 26.06.2023

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть, президентский указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:12

2023-06-26T15:12

2023-06-26T16:30

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть, президентский указ опубликовали на портале правовой информации."Внести в указ президента <...> изменение, заменив в пункте 9 слова "до 1 июля 2023 г." словами "до 31 декабря 2023 г. включительно", — говорится в документе.Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.В ответ Кремль запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.Указ президента вступил в силу 1 февраля 2023 года, его действие распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.

https://ria.ru/20230419/neft-1866478157.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия