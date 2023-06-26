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Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках"
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.06.2023
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках"
Совет безопасности ООН во вторник по запросу России обсудит ситуацию с расследованием диверсии на "Северных потоках", сообщил в своем телеграм-канале первый... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:58
2023-06-26T18:58
2023-06-26T19:12
россия
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северный поток
дмитрий полянский
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совет безопасности оон
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ООН, 26 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН во вторник по запросу России обсудит ситуацию с расследованием диверсии на "Северных потоках", сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский."Сегодня мы запросили в Совбезе ООН новое обсуждение сюжета с подрывом "Северных потоков". Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют", - указал Полянский.Он отметил, что Москву не устраивают "пустые заверения о том, что расследования идут". "Обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня. Не исключаем и общение с журналистами по этому поводу", - добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20230622/gazoprovody-1879761761.html
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россия, оон, северный поток, дмитрий полянский, москва, совет безопасности оон
Россия, ООН, Северный поток, Дмитрий Полянский, Москва, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках"
Полянский: Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием ЧП на "Северных потоках" 27 июня