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Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.06.2023
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18:58 26.06.2023 (обновлено: 19:12 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/potok-1880566609.html
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках"
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.06.2023
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках"
Совет безопасности ООН во вторник по запросу России обсудит ситуацию с расследованием диверсии на "Северных потоках", сообщил в своем телеграм-канале первый... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:58
2023-06-26T19:12
россия
оон
северный поток
дмитрий полянский
москва
совет безопасности оон
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ООН, 26 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН во вторник по запросу России обсудит ситуацию с расследованием диверсии на "Северных потоках", сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский."Сегодня мы запросили в Совбезе ООН новое обсуждение сюжета с подрывом "Северных потоков". Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют", - указал Полянский.Он отметил, что Москву не устраивают "пустые заверения о том, что расследования идут". "Обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня. Не исключаем и общение с журналистами по этому поводу", - добавил российский дипломат.
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россия, оон, северный поток, дмитрий полянский, москва, совет безопасности оон
Россия, ООН, Северный поток, Дмитрий Полянский, Москва, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием диверсий на "Северных потоках"

Полянский: Совбез ООН обсудит ситуацию с расследованием ЧП на "Северных потоках" 27 июня

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
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Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ООН, 26 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН во вторник по запросу России обсудит ситуацию с расследованием диверсии на "Северных потоках", сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Сегодня мы запросили в Совбезе ООН новое обсуждение сюжета с подрывом "Северных потоков". Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют", - указал Полянский.
Он отметил, что Москву не устраивают "пустые заверения о том, что расследования идут". "Обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня. Не исключаем и общение с журналистами по этому поводу", - добавил российский дипломат.
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РоссияООНСеверный потокДмитрий ПолянскийМоскваСовет Безопасности ООН
 
 
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