https://ria.ru/20230626/poteri-1880601000.html

"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении

"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 26.06.2023

"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении

Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:41

2023-06-26T23:41

2023-06-26T23:41

политика

россия

владимир путин

пентагон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале."Я знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинцы потеряли 13 тысяч человек. Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества", — поделился офицер.По его словам, конец украинской армии наступит во время завершающей фазы специальной операции: после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские силы перейдут в большое контрнаступление.

https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html

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политика, россия, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины