Рейтинг@Mail.ru
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/poteri-1880601000.html
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 26.06.2023
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении
Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:41
2023-06-26T23:41
политика
россия
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале."Я знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинцы потеряли 13 тысяч человек. Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества", — поделился офицер.По его словам, конец украинской армии наступит во время завершающей фазы специальной операции: после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские силы перейдут в большое контрнаступление.
https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении

Экс-советник Пентагона Макгрегор: потери ВСУ при наступлении достигли 15 тысяч человек

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.
«
"Я знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинцы потеряли 13 тысяч человек. Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества", — поделился офицер.
По его словам, конец украинской армии наступит во время завершающей фазы специальной операции: после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские силы перейдут в большое контрнаступление.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ
Вчера, 18:53
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинПентагонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала