https://ria.ru/20230626/poteri-1880601000.html
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 26.06.2023
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении
Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:41
2023-06-26T23:41
2023-06-26T23:41
политика
россия
владимир путин
пентагон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале."Я знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинцы потеряли 13 тысяч человек. Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества", — поделился офицер.По его словам, конец украинской армии наступит во время завершающей фазы специальной операции: после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские силы перейдут в большое контрнаступление.
https://ria.ru/20230626/vsu-1880563859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, пентагон, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Владимир Путин, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Завершающая фаза". В США оценили потери ВСУ при контрнаступлении
Экс-советник Пентагона Макгрегор: потери ВСУ при наступлении достигли 15 тысяч человек