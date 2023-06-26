https://ria.ru/20230626/posolstvo-1880391947.html

Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина

Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина

Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:46

2023-06-26T08:46

2023-06-26T08:57

сша

россия

политика

евгений пригожин

линн трейси

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник."Посольство контактировало путем электронной переписки", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, контактировала ли посол США в РФ Линн Трейси с МИД РФ по теме безопасности посольства в связи с событиями вокруг Пригожина.Ранее американские СМИ сообщили о контактах посольства США с МИД РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что представители администрации США контактировали с российскими коллегами по теме безопасности граждан, но он не стал уточнять детали.

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, россия, политика, евгений пригожин, линн трейси