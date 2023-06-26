https://ria.ru/20230626/posolstvo-1880391947.html
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина
Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:46
2023-06-26T08:46
2023-06-26T08:57
сша
россия
политика
евгений пригожин
линн трейси
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник."Посольство контактировало путем электронной переписки", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, контактировала ли посол США в РФ Линн Трейси с МИД РФ по теме безопасности посольства в связи с событиями вокруг Пригожина.Ранее американские СМИ сообщили о контактах посольства США с МИД РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что представители администрации США контактировали с российскими коллегами по теме безопасности граждан, но он не стал уточнять детали.
https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, политика, евгений пригожин, линн трейси
США, Россия, Политика, Евгений Пригожин, Линн Трейси
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина
Посольство США контактировала с МИД по теме безопасности во время событий вокруг Пригожина