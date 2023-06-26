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Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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08:46 26.06.2023 (обновлено: 08:57 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/posolstvo-1880391947.html
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина
Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:46
2023-06-26T08:57
сша
россия
политика
евгений пригожин
линн трейси
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник."Посольство контактировало путем электронной переписки", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, контактировала ли посол США в РФ Линн Трейси с МИД РФ по теме безопасности посольства в связи с событиями вокруг Пригожина.Ранее американские СМИ сообщили о контактах посольства США с МИД РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что представители администрации США контактировали с российскими коллегами по теме безопасности граждан, но он не стал уточнять детали.
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сша, россия, политика, евгений пригожин, линн трейси
США, Россия, Политика, Евгений Пригожин, Линн Трейси
Источник: посольство США связывалось с МИД из-за событий вокруг Пригожина

Посольство США контактировала с МИД по теме безопасности во время событий вокруг Пригожина

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Посольство контактировало путем электронной переписки", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, контактировала ли посол США в РФ Линн Трейси с МИД РФ по теме безопасности посольства в связи с событиями вокруг Пригожина.
Ранее американские СМИ сообщили о контактах посольства США с МИД РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что представители администрации США контактировали с российскими коллегами по теме безопасности граждан, но он не стал уточнять детали.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
WP: в США узнали о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад
25 июня, 12:03
 
СШАРоссияПолитикаЕвгений ПригожинЛинн Трейси
 
 
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