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Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
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14:32 26.06.2023 (обновлено: 14:34 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/posol-1880473193.html
Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России
Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023
Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России
Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий сообщил, что обсудил в МИД России двусторонние отношения Кишинева и Москвы. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:32
2023-06-26T14:34
молдавия
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кишинев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий сообщил, что обсудил в МИД России двусторонние отношения Кишинева и Москвы."Мы обсудили двусторонние отношения", - сказал посол журналистам после своего визита в ведомство.Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости о вызове посла. Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны. О каких - он не уточнил.
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молдавия
россия
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молдавия, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кишинев
Молдавия, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Кишинев
Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России

Посол Молдавии Дарий сообщил, что обсудил в МИД России отношения Москвы и Кишинева

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий сообщил, что обсудил в МИД России двусторонние отношения Кишинева и Москвы.
«
"Мы обсудили двусторонние отношения", - сказал посол журналистам после своего визита в ведомство.
Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости о вызове посла. Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны. О каких - он не уточнил.
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МолдавияРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Кишинев
 
 
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