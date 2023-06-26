https://ria.ru/20230626/posol-1880473193.html

Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России

Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России - РИА Новости, 26.06.2023

Посол Молдавии сообщил о переговорах в МИД России

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий сообщил, что обсудил в МИД России двусторонние отношения Кишинева и Москвы. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:32

2023-06-26T14:32

2023-06-26T14:34

молдавия

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кишинев

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий сообщил, что обсудил в МИД России двусторонние отношения Кишинева и Москвы."Мы обсудили двусторонние отношения", - сказал посол журналистам после своего визита в ведомство.Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости о вызове посла. Собеседник не исключил, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны. О каких - он не уточнил.

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

молдавия

россия

москва

кишинев

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кишинев