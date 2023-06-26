https://ria.ru/20230626/pomosch-1880580190.html

США подтвердили планы предоставить новый пакет помощи Украине

США подтвердили планы предоставить новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 26.06.2023

США подтвердили планы предоставить новый пакет помощи Украине

Представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон на текущей неделе намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:34

2023-06-26T20:34

2023-06-26T20:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

джо байден

сергей лавров

нато

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Вашингтон на текущей неделе намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму примерно в 500 миллионов долларов. "Я могу подтвердить, что новый пакет помощи Украине ожидается на текущей неделе, он оценивается ориентировочно в 500 миллионов долларов", - сказал представитель американских властей, не сообщив дополнительных подробностей. Ранее в понедельник агентство Рейтер проинформировало, что в новый пакет помощи войдут десятки боевых машин Bradley и бронетранспортеров Stryker, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексов ПВО Patriot и систем Stinger. В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879898747.html

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украина, россия, джо байден, сергей лавров, нато, пентагон