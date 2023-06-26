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Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине
Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 26.06.2023
Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине
Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, говорится в заявлении правительственного пресс-центра. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:36
2023-06-26T18:36
2023-06-26T18:36
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, говорится в заявлении правительственного пресс-центра. В начале ноября Народное собрание (парламент) Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре законодатели ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи. "Совет министров принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года. Утвержденный перечень соизмерим по объему с помощью из первого пакета", - сообщила пресс-служба. Как отмечается, предоставление помощи не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки. Хотя состав первого пакета военной помощи Украине был засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, болгария, нато
В мире, Украина, Болгария, НАТО
Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине
Правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, говорится в заявлении правительственного пресс-центра.
В начале ноября Народное собрание (парламент) Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре законодатели ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву
военной помощи.
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"Совет министров принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года. Утвержденный перечень соизмерим по объему с помощью из первого пакета", - сообщила пресс-служба.
Как отмечается, предоставление помощи не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки.
Хотя состав первого пакета военной помощи Украине был засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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