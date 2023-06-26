https://ria.ru/20230626/polsha-1880479180.html

МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов

МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов - РИА Новости, 26.06.2023

МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов

Польша передаст Национальной гвардии Украины тысячи автоматов и миллионы патронов, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:59

2023-06-26T14:59

2023-06-26T14:59

украина

россия

польша

мариуш каминьский

сергей лавров

дмитрий песков

нато

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866044831_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_c0d7f6f166ca76f24ca9d5f01bd06b42.jpg

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша передаст Национальной гвардии Украины тысячи автоматов и миллионы патронов, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Ранее польские власти заявили, что республика является третьим поставщиком вооружения и военной техники на Украину после США и Великобритании. "Вооруженные силы Украины, сражающиеся на фронте, это не только солдаты украинской армии. Это очень большая группа сотрудников, подчиненных министру внутренних дел, это солдаты Национальной гвардии, это полицейские, это сотрудники Пограничной стражи, из которых состоят штурмовые бригады. И этим подразделениям мы будем помогать очень конкретным образом", - сказал Каминьский. "В данный момент важнее всего – оружие. Мы скоро начнем поставки оружия для Национальной гвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и пограничной службы. Это будут автоматы, это будут тысячи автоматов и это будут миллионы штук патронов", - добавил он. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230623/lend-liz-1879971901.html

https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, польша, мариуш каминьский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, миг-29, т-72 "урал"