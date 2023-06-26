Рейтинг@Mail.ru
МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/polsha-1880479180.html
МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов
МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов - РИА Новости, 26.06.2023
МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов
Польша передаст Национальной гвардии Украины тысячи автоматов и миллионы патронов, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:59
2023-06-26T14:59
украина
россия
польша
мариуш каминьский
сергей лавров
дмитрий песков
нато
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866044831_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_c0d7f6f166ca76f24ca9d5f01bd06b42.jpg
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша передаст Национальной гвардии Украины тысячи автоматов и миллионы патронов, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Ранее польские власти заявили, что республика является третьим поставщиком вооружения и военной техники на Украину после США и Великобритании. "Вооруженные силы Украины, сражающиеся на фронте, это не только солдаты украинской армии. Это очень большая группа сотрудников, подчиненных министру внутренних дел, это солдаты Национальной гвардии, это полицейские, это сотрудники Пограничной стражи, из которых состоят штурмовые бригады. И этим подразделениям мы будем помогать очень конкретным образом", - сказал Каминьский. "В данный момент важнее всего – оружие. Мы скоро начнем поставки оружия для Национальной гвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и пограничной службы. Это будут автоматы, это будут тысячи автоматов и это будут миллионы штук патронов", - добавил он. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230623/lend-liz-1879971901.html
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866044831_235:0:1262:770_1920x0_80_0_0_984ee4657833a245cb42faf81b2961f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, мариуш каминьский, сергей лавров, дмитрий песков, нато, миг-29, т-72 "урал"
Украина, Россия, Польша, Мариуш Каминьский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, МиГ-29, Т-72 "Урал"
МВД Польши заявило о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов

Министр Польши Каминьский заявил о передаче Украине тысячи автоматов и миллионов патронов

© Фото : Министерство внутренних дел и администрации ПольшиМинистр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Министерство внутренних дел и администрации Польши
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша передаст Национальной гвардии Украины тысячи автоматов и миллионы патронов, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
Ранее польские власти заявили, что республика является третьим поставщиком вооружения и военной техники на Украину после США и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу
23 июня, 11:55
"Вооруженные силы Украины, сражающиеся на фронте, это не только солдаты украинской армии. Это очень большая группа сотрудников, подчиненных министру внутренних дел, это солдаты Национальной гвардии, это полицейские, это сотрудники Пограничной стражи, из которых состоят штурмовые бригады. И этим подразделениям мы будем помогать очень конкретным образом", - сказал Каминьский.
"В данный момент важнее всего – оружие. Мы скоро начнем поставки оружия для Национальной гвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и пограничной службы. Это будут автоматы, это будут тысячи автоматов и это будут миллионы штук патронов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Польша передала Украине истребители МиГ-29, танки (в основном модернизированные Т-72, а также РТ-91 и Leopard 2А4), боевые машины пехоты, САУ Krab и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", зенитные ракетные комплексы (С-125 "Нева", 9К33 "Оса", 2К12 "Куб"), переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные пушки С-60, стрелковое оружие, большое количество снаряжения и боеприпасов различного назначения и калибра.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16
23 июня, 13:15
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
 
УкраинаРоссияПольшаМариуш КаминьскийСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОМиГ-29Т-72 "Урал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала