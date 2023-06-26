В ООН обвинили Польшу в принудительном возвращении мигрантов в Белоруссию
Докладчик ООН Моралес: Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию после того, как они успешно пересекли границу, необходимо провести расследование обвинений в насилии, заявил в Женеве специальный докладчик ООН по правам человека мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.
"В Польше, на основании законодательных положений, принятых в 2021 году, мигранты, задержанные после пересечения границы, были немедленно возвращены на границу и вынуждены вернуться в Белоруссию. Те, кто не был возвращен, были помещены в охраняемые центры содержания под стражей, находящиеся в ведении польской пограничной службы", - сказал Моралес, выступая перед Советом по правам человека ООН.
Моралес также призвал Минск и Варшаву провести быстрое и прозрачное расследование по каждому обвинению в насилии и каждой смерти мигранта. "Несмотря на доказательства, собранные во время моих визитов, оба государства опровергли утверждения о злоупотреблениях и насильственной тактике со стороны их собственных пограничников, что привело к отсутствию внутренних расследований, что привело к безнаказанности", - сожалел спецдокладчик ООН.
Он призвал Белоруссию, Польшу и ЕС провести обсуждения по вопросу мигрантов, чтобы спасти жизни.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".