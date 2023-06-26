https://ria.ru/20230626/polsha-1880464073.html

В ООН обвинили Польшу в принудительном возвращении мигрантов в Белоруссию

В ООН обвинили Польшу в принудительном возвращении мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 26.06.2023

В ООН обвинили Польшу в принудительном возвращении мигрантов в Белоруссию

Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию после того, как они успешно пересекли границу, необходимо провести расследование обвинений в насилии, заявил РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:56

2023-06-26T13:56

2023-06-26T13:56

в мире

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

оон

евросоюз

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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию после того, как они успешно пересекли границу, необходимо провести расследование обвинений в насилии, заявил в Женеве специальный докладчик ООН по правам человека мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес. "В Польше, на основании законодательных положений, принятых в 2021 году, мигранты, задержанные после пересечения границы, были немедленно возвращены на границу и вынуждены вернуться в Белоруссию. Те, кто не был возвращен, были помещены в охраняемые центры содержания под стражей, находящиеся в ведении польской пограничной службы", - сказал Моралес, выступая перед Советом по правам человека ООН. Моралес также призвал Минск и Варшаву провести быстрое и прозрачное расследование по каждому обвинению в насилии и каждой смерти мигранта. "Несмотря на доказательства, собранные во время моих визитов, оба государства опровергли утверждения о злоупотреблениях и насильственной тактике со стороны их собственных пограничников, что привело к отсутствию внутренних расследований, что привело к безнаказанности", - сожалел спецдокладчик ООН. Он призвал Белоруссию, Польшу и ЕС провести обсуждения по вопросу мигрантов, чтобы спасти жизни. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230604/belorussiya-1876079117.html

https://ria.ru/20230524/belopasnost-1873920791.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, оон, евросоюз