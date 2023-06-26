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Синоптик рассказала о погоде в Москве в течение недели - РИА Новости, 26.06.2023
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12:14 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/pogoda-1880438692.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в течение недели
Синоптик рассказала о погоде в Москве в течение недели - РИА Новости, 26.06.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в течение недели
Локальные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве на этой неделе, самым дождливым окажется четверг, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:14
2023-06-26T12:14
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Локальные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве на этой неделе, самым дождливым окажется четверг, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В первую половину недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные часы осадков не ожидается, а днем местами может приняться небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура в ночные часы в Москве плюс 13 - плюс 14, дневная - плюс 23 - плюс 24 градуса. То есть, температурный фон около климатической нормы", - рассказала Позднякова. По ее словам, характер погоды сменится в четверг. В этот день в Москву придет частный южный циклон, с ним ожидается дождливая погода. Ночь останется довольно теплая, а дневная температура будет около плюс 20 градусов. Таком образом, в четверг температура воздуха будет на градус-полтора ниже климатической нормы. "В последующие дни осадки пойдут на убыль, ночная температура станет чуть прохладнее, потому что уже мы будем находиться в тыловой части. То есть, в пятницу и субботу минимальная температура будет в пределах плюс 9 - плюс 14 градусов. Дневная температура будет подрастать до плюс 19 - плюс 20, в последующие дни - на пару градусов теплее. То есть, постепенно температурный фон вернется в климатическую норму", - рассказала синоптик. Метеоролог добавила, что 1 июля погода прогнозируется с переменной облачностью и кратковременными локальными дождями.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Синоптик рассказала о погоде в Москве в течение недели

Синоптик Позднякова: в Москве на этой неделе ожидаются локальные дожди и до 24 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди идут под дождем на одной из улиц в Москве
Люди идут под дождем на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди идут под дождем на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Локальные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве на этой неделе, самым дождливым окажется четверг, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В первую половину недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В ночные часы осадков не ожидается, а днем местами может приняться небольшой кратковременный дождь. Преобладающая температура в ночные часы в Москве плюс 13 - плюс 14, дневная - плюс 23 - плюс 24 градуса. То есть, температурный фон около климатической нормы", - рассказала Позднякова.
По ее словам, характер погоды сменится в четверг. В этот день в Москву придет частный южный циклон, с ним ожидается дождливая погода. Ночь останется довольно теплая, а дневная температура будет около плюс 20 градусов. Таком образом, в четверг температура воздуха будет на градус-полтора ниже климатической нормы.
"В последующие дни осадки пойдут на убыль, ночная температура станет чуть прохладнее, потому что уже мы будем находиться в тыловой части. То есть, в пятницу и субботу минимальная температура будет в пределах плюс 9 - плюс 14 градусов. Дневная температура будет подрастать до плюс 19 - плюс 20, в последующие дни - на пару градусов теплее. То есть, постепенно температурный фон вернется в климатическую норму", - рассказала синоптик.
Метеоролог добавила, что 1 июля погода прогнозируется с переменной облачностью и кратковременными локальными дождями.
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