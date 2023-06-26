https://ria.ru/20230626/podryv-1880596681.html
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек - РИА Новости, 26.06.2023
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек
При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:55
2023-06-26T22:55
2023-06-26T23:13
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
славяносербский район
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале."Сегодня в службу 101 пгт Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте", — уточнили в ведомстве.Согласно сообщению, мужчины направлялись на рыбалку.
https://ria.ru/20230515/vzryv-1871929304.html
луганская народная республика
славяносербский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), славяносербский район
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Славяносербский район
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек
В ЛНР на неизвестном устройстве подорвали автомобиль, один человек погиб, трое ранены