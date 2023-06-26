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В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек - РИА Новости, 26.06.2023
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22:55 26.06.2023 (обновлено: 23:13 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/podryv-1880596681.html
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек - РИА Новости, 26.06.2023
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек
При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:55
2023-06-26T23:13
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
славяносербский район
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале.&quot;Сегодня в службу 101 пгт Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте&quot;, — уточнили в ведомстве.Согласно сообщению, мужчины направлялись на рыбалку.
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луганская народная республика
славяносербский район
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), славяносербский район
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Славяносербский район
В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек

В ЛНР на неизвестном устройстве подорвали автомобиль, один человек погиб, трое ранены

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи в ЛНР
Машина скорой медицинской помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Машина скорой медицинской помощи в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале.
«

"Сегодня в службу 101 пгт Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте", — уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, мужчины направлялись на рыбалку.
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Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Славяносербский район
 
 
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