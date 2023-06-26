https://ria.ru/20230626/podryv-1880596681.html

В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек

В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек - РИА Новости, 26.06.2023

В ЛНР при подрыве автомобиля погиб один человек

При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:55

2023-06-26T22:55

2023-06-26T23:13

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

славяносербский район

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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. При подрыве автомобиля на неизвестном взрывоопасном предмете в Славяносербском районе ЛНР погиб один человек, сообщили в МЧС по региону в своем телеграм-канале."Сегодня в службу 101 пгт Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте", — уточнили в ведомстве.Согласно сообщению, мужчины направлялись на рыбалку.

https://ria.ru/20230515/vzryv-1871929304.html

луганская народная республика

славяносербский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), славяносербский район