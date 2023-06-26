https://ria.ru/20230626/podrostok-1880570582.html

Подросток, которого поджег сверстник в Москве, умер в больнице

Подросток, которого поджег сверстник в Москве, умер в больнице - РИА Новости, 27.06.2023

Подросток, которого поджег сверстник в Москве, умер в больнице

Школьник, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджег на площадке на юго-западе Москвы, скончался в больнице, сообщила пресс-служба столичной... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-26T19:28

2023-06-26T19:28

2023-06-27T00:55

происшествия

здоровье - общество

москва

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Школьник, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджег на площадке на юго-западе Москвы, скончался в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале."Пострадавший подросток скончался в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", — говорится в публикации.Информацию о смерти ребенка подтвердила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она выразила соболезнования родителям погибшего.Как сообщали агентству в пресс-службе столичного главка МВД, 14-летний подросток облил сверстника горючей жидкостью, пострадавшего госпитализировали. Позднее в главке добавили, что полицейские установили второго участника происшествия, с ним "проводятся необходимые мероприятия".Источник РИА Новости отметил, что второй участник происшествия — юноша, обливший жидкостью подростка. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

https://ria.ru/20230625/napadenie-1880297751.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)