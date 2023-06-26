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ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России - РИА Новости, 26.06.2023
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18:18 26.06.2023 (обновлено: 20:22 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/podderzhka-1880553818.html
ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России
ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России - РИА Новости, 26.06.2023
ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:18
2023-06-26T20:22
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
евгений пригожин
белоруссия
россия
попытка вооруженного мятежа
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель. &quot;Выводы наших дебатов (по ситуации в России и конфликту на Украине. — Прим. ред.) очевидны: больше, чем когда-либо, поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную&quot;, — сказал он.По словам Борреля, министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили "самые срочные потребности" Киева, а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сегодня перед мероприятием глава евродипломатии выступал за продолжение поддержки Украины, хотя при этом и признавал, что угрозы России могут отразиться на ядерной стабильности. В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, евгений пригожин, белоруссия, россия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Евгений Пригожин, Белоруссия, Россия, Попытка вооруженного мятежа
ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России

Боррель: в ЕС решили еще больше увеличивать поддержку Украины из-за событий в России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«

"Выводы наших дебатов (по ситуации в России и конфликту на Украине. — Прим. ред.) очевидны: больше, чем когда-либо, поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную", — сказал он.

По словам Борреля, министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили "самые срочные потребности" Киева, а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Сегодня перед мероприятием глава евродипломатии выступал за продолжение поддержки Украины, хотя при этом и признавал, что угрозы России могут отразиться на ядерной стабильности.
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Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.
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В миреЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаЕвгений ПригожинБелоруссияРоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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