ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России
Боррель: в ЕС решили еще больше увеличивать поддержку Украины из-за событий в России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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"Выводы наших дебатов (по ситуации в России и конфликту на Украине. — Прим. ред.) очевидны: больше, чем когда-либо, поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную", — сказал он.
По словам Борреля, министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили "самые срочные потребности" Киева, а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Сегодня перед мероприятием глава евродипломатии выступал за продолжение поддержки Украины, хотя при этом и признавал, что угрозы России могут отразиться на ядерной стабильности.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.