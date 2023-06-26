https://ria.ru/20230626/podderzhka-1880553818.html

ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России

ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России - РИА Новости, 26.06.2023

ЕС решил увеличить поддержку Украины из-за событий в России

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:18

2023-06-26T18:18

2023-06-26T20:22

в мире

жозеп боррель

евросоюз

украина

евгений пригожин

белоруссия

россия

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге обсудили события в России и на этом фоне сошлись во мнении о необходимости еще больше увеличивать поддержку Украины, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Выводы наших дебатов (по ситуации в России и конфликту на Украине. — Прим. ред.) очевидны: больше, чем когда-либо, поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную", — сказал он.По словам Борреля, министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили "самые срочные потребности" Киева, а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сегодня перед мероприятием глава евродипломатии выступал за продолжение поддержки Украины, хотя при этом и признавал, что угрозы России могут отразиться на ядерной стабильности. В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям группы — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным и тот принял его призыв остановить движение "Вагнера" на территории России и предложение о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело прекратят, а глава ЧВК "уйдет в Белоруссию". Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил чиновник.

https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, евгений пригожин, белоруссия, россия, попытка вооруженного мятежа