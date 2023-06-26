https://ria.ru/20230626/platsdarm-1880571304.html

Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра

Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023

Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:29

2023-06-26T19:29

2023-06-26T19:39

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал. Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. "Плацдарм, который рисуют себе на страницах или в телеграм-каналах представители украинской пропаганды, которая действует под кальку, они уже, наверное, в десятый раз плацдарм создают, он обречен, в случае даже попыток, на провал", - сказал Сальдо. По его словам, попытка ВСУ сделать марш-бросок через Днепр приведет для них к плачевным последствиям. "Закрепиться, конечно, возможно, если очень захочется, но эти хотелки, как правило, остаются только хотелками", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880544424.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

херсонская область

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область , россия