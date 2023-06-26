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Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 26.06.2023 (обновлено: 19:39 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/platsdarm-1880571304.html
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:29
2023-06-26T19:39
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал. Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. "Плацдарм, который рисуют себе на страницах или в телеграм-каналах представители украинской пропаганды, которая действует под кальку, они уже, наверное, в десятый раз плацдарм создают, он обречен, в случае даже попыток, на провал", - сказал Сальдо. По его словам, попытка ВСУ сделать марш-бросок через Днепр приведет для них к плачевным последствиям. "Закрепиться, конечно, возможно, если очень захочется, но эти хотелки, как правило, остаются только хотелками", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880544424.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра

Сальдо заявил, что попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал.
Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
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"Плацдарм, который рисуют себе на страницах или в телеграм-каналах представители украинской пропаганды, которая действует под кальку, они уже, наверное, в десятый раз плацдарм создают, он обречен, в случае даже попыток, на провал", - сказал Сальдо.
По его словам, попытка ВСУ сделать марш-бросок через Днепр приведет для них к плачевным последствиям.
"Закрепиться, конечно, возможно, если очень захочется, но эти хотелки, как правило, остаются только хотелками", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссия
 
 
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