https://ria.ru/20230626/platsdarm-1880571304.html
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 26.06.2023
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:29
2023-06-26T19:29
2023-06-26T19:39
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал. Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. "Плацдарм, который рисуют себе на страницах или в телеграм-каналах представители украинской пропаганды, которая действует под кальку, они уже, наверное, в десятый раз плацдарм создают, он обречен, в случае даже попыток, на провал", - сказал Сальдо. По его словам, попытка ВСУ сделать марш-бросок через Днепр приведет для них к плачевным последствиям. "Закрепиться, конечно, возможно, если очень захочется, но эти хотелки, как правило, остаются только хотелками", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880544424.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
Сальдо предостерег ВСУ от попыток создать плацдарм на левом берегу Днепра
Сальдо заявил, что попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live"
заявил, что попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал.
Ранее он назвал ложью и пропагандой киевского режима данные о том, что украинские войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.
Запад превратил Украину в террористическую ячейку, заявили в МИД России
"Плацдарм, который рисуют себе на страницах или в телеграм-каналах представители украинской пропаганды, которая действует под кальку, они уже, наверное, в десятый раз плацдарм создают, он обречен, в случае даже попыток, на провал", - сказал Сальдо.
По его словам, попытка ВСУ
сделать марш-бросок через Днепр приведет для них к плачевным последствиям.
"Закрепиться, конечно, возможно, если очень захочется, но эти хотелки, как правило, остаются только хотелками", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
Договор или договорняк? Нет, просто капитуляция Украины