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Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части - РИА Новости, 26.06.2023
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15:37 26.06.2023 (обновлено: 15:38 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/planka-1880497289.html
Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части
Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части - РИА Новости, 26.06.2023
Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части
Тренер по единоборствам заставил детей выполнять упражнения на проезжей части во Владивостоке, прокуратура организовала проверку, сообщило областное надзорное... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:37
2023-06-26T15:38
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Тренер по единоборствам заставил детей выполнять упражнения на проезжей части во Владивостоке, прокуратура организовала проверку, сообщило областное надзорное ведомство. По данным прокуратуры, в понедельник тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на улице Запорожской во Владивостоке. "Во время выполнения упражнений дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при организации работы с детьми. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, тренер рассказал, что поставил детей выполнять "планку" и другие упражнения на дороге, "потому что это было удобное место для тренировок".
https://ria.ru/20230626/draka-1880496725.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части

Во Владивостоке проверяют тренера, заставившего детей делать планку на дороге

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Тренер по единоборствам заставил детей выполнять упражнения на проезжей части во Владивостоке, прокуратура организовала проверку, сообщило областное надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, в понедельник тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на улице Запорожской во Владивостоке. "Во время выполнения упражнений дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении.
Ведомство оценит исполнение требований законодательства при организации работы с детьми.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, тренер рассказал, что поставил детей выполнять "планку" и другие упражнения на дороге, "потому что это было удобное место для тренировок".
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