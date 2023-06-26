https://ria.ru/20230626/planka-1880497289.html

Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части

Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части - РИА Новости, 26.06.2023

Во Владивостоке тренер заставил детей делать планку на проезжей части

Тренер по единоборствам заставил детей выполнять упражнения на проезжей части во Владивостоке, прокуратура организовала проверку, сообщило областное надзорное... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:37

2023-06-26T15:37

2023-06-26T15:38

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Тренер по единоборствам заставил детей выполнять упражнения на проезжей части во Владивостоке, прокуратура организовала проверку, сообщило областное надзорное ведомство. По данным прокуратуры, в понедельник тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на улице Запорожской во Владивостоке. "Во время выполнения упражнений дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при организации работы с детьми. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, тренер рассказал, что поставил детей выполнять "планку" и другие упражнения на дороге, "потому что это было удобное место для тренировок".

https://ria.ru/20230626/draka-1880496725.html

владивосток

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток