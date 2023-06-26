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Песков сообщил, что ряд СМИ приписали ему слова, которых он не говорил - РИА Новости, 26.06.2023
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23:22 26.06.2023 (обновлено: 23:27 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/peskov-1880599760.html
Песков сообщил, что ряд СМИ приписали ему слова, которых он не говорил
Песков сообщил, что ряд СМИ приписали ему слова, которых он не говорил - РИА Новости, 26.06.2023
Песков сообщил, что ряд СМИ приписали ему слова, которых он не говорил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд СМИ выдали фейк за его слова в преддверии обращения российского лидера к нации. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:22
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд СМИ выдали фейк за его слова в преддверии обращения российского лидера к нации. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов распространили новость о том, что выступление Путина будет якобы "определяющим и судьбоносным". Эти слова были приписаны Пескову. "Ну конечно (это фейк - ред.). Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих…" - сказал Песков РИА Новости.
https://ria.ru/20230626/putin-1880596598.html
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дмитрий песков
Дмитрий Песков
Песков сообщил, что ряд СМИ приписали ему слова, которых он не говорил

Песков сообщил, что ряд СМИ приписали ему слова, которых он не говорил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд СМИ выдали фейк за его слова в преддверии обращения российского лидера к нации.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов распространили новость о том, что выступление Путина будет якобы "определяющим и судьбоносным". Эти слова были приписаны Пескову.
LIVE: Совещание Владимира Путина с силовиками - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Совещание Путина с главами силовых ведомств. Прямая трансляция
Вчера, 23:00
"Ну конечно (это фейк - ред.). Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих…" - сказал Песков РИА Новости.
 
Дмитрий Песков
 
 
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