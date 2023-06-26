В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине
ARD: мирные переговоры по урегулированию на Украине начнутся в июле 2023 года
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Официальные мирные переговоры" по Украине могут начаться в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.
Как пишет портал телеканала Tagesschau, в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле.
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"Эта встреча рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам", — говорится в материале.
При этом телеканал не уточняет, планируется ли участие России в этих переговорах.
В мае глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".
В начале июня источник РИА Новости в Москве отметил, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад, "не замечая" упорный отказ Киева от диалога, призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва постоянно проявляет. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.