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В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 26.06.2023
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13:04 26.06.2023 (обновлено: 15:04 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html
В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине
В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 26.06.2023
В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине
Официальные мирные переговоры" по Украине могут начаться в июле, утверждает немецкий телеканал ARD. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:04
2023-06-26T15:04
в мире
украина
сша
германия
джейк салливан
жозеп боррель
ard
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Официальные мирные переговоры" по Украине могут начаться в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.Как пишет портал телеканала Tagesschau, в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле.&quot;Эта встреча рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам&quot;, — говорится в материале.При этом телеканал не уточняет, планируется ли участие России в этих переговорах.В мае глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".В начале июня источник РИА Новости в Москве отметил, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад, "не замечая" упорный отказ Киева от диалога, призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва постоянно проявляет. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
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в мире, украина, сша, германия, джейк салливан, жозеп боррель, ard
В мире, Украина, США, Германия, Джейк Салливан, Жозеп Боррель, ARD
В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине

ARD: мирные переговоры по урегулированию на Украине начнутся в июле 2023 года

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Официальные мирные переговоры" по Украине могут начаться в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.
Как пишет портал телеканала Tagesschau, в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле.
«

"Эта встреча рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам", — говорится в материале.

При этом телеканал не уточняет, планируется ли участие России в этих переговорах.
В мае глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".
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В начале июня источник РИА Новости в Москве отметил, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад, "не замечая" упорный отказ Киева от диалога, призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва постоянно проявляет. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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