https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html

В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине

В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине - РИА Новости, 26.06.2023

В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине

Официальные мирные переговоры" по Украине могут начаться в июле, утверждает немецкий телеканал ARD. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:04

2023-06-26T13:04

2023-06-26T15:04

в мире

украина

сша

германия

джейк салливан

жозеп боррель

ard

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Официальные мирные переговоры" по Украине могут начаться в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.Как пишет портал телеканала Tagesschau, в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой было решено провести мирные переговоры по Украине в июле."Эта встреча рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам", — говорится в материале.При этом телеканал не уточняет, планируется ли участие России в этих переговорах.В мае глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания готова принять в июле саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине по "украинской формуле мира".В начале июня источник РИА Новости в Москве отметил, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад, "не замечая" упорный отказ Киева от диалога, призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва постоянно проявляет. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

https://ria.ru/20230626/katastrofa-1880411990.html

украина

сша

германия

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в мире, украина, сша, германия, джейк салливан, жозеп боррель, ard