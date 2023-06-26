Самим противно. Ученые нашли причины симптомов "аллергии на меня"
© iStock.com / hoozoneМужчина с неприятным запахом в лифте
© iStock.com / hoozone
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У каждого человека есть индивидуальный запах. Он может многое рассказать о питании, здоровье, вредных привычках и воздействии внешних факторов. А также, как выяснили ученые, способен вызывать аллергические реакции.
Страх своего запаха
Восемнадцатилетней девушке казалось, что ее лицо перекошено, она постоянно смотрела в зеркало, старалась исправить "уродство" руками. Родители уверяли, что все в порядке, но дочь страдала: считала, что сверстники над ней потешаются.
В интернете она нашла сообщества, где люди рассказывали о похожих проблемах, которые называли "аллергией на меня" (people allergic to me, или PATM).
В итоге девушка оказалась в психиатрическом отделении Медицинской школы Пекинского университета. Никаких заболеваний, в том числе ментальных, специалисты не выявили. Выписали курс медикаментозного лечения, и через месяц пациентка избавилась от странного недуга.
Статью с описанием этого случая опубликовали в научном журнале в 2019-м. Речь шла о дисморфофобии — психическом расстройстве, при котором человек чрезмерно озабочен дефектами или особенностями собственного тела. "Болезнь встречается у 0,7-2,4 процента населения, — указано в работе. — У большинства она начинается в подростковом возрасте и долго не проходит". По мнению авторов, у "аллергии на меня" психиатрическая природа.
Кожные испарения
Индивидуальный запах складывается из многих компонентов и зависит в основном от гигиены, одежды, косметики и парфюмерии. Свой вклад вносят летучие соединения, которые синтезирует сам организм или вырабатывают живущие на теле бактерии.
Запах человека может быть неприятным, это доставляет окружающим дискомфорт — и не более того. Другое дело, когда кожные газы вызывают аллергию — чихание, покраснение глаз, зуд, насморк. Один из участников сообщества на Reddit рассказывает свою историю: "Несколько лет назад от меня стал исходить нехороший запах — как мне казалось, больше изо рта. Потом уменьшился, но и тело тоже пахло неприятно. Зайду в комнату — и у каждого третьего начинаются аллергические реакции".
У тех, кто публикует такие сообщения, много общего: природная застенчивость, безуспешные попытки лечения. Нередко медики просто не верили рассказам пациентов. Люди с PATM испытывают большие сложности в быту и на работе, от них отворачиваются друзья, окружающие осыпают насмешками.
© Фото : МЧС РоссииСлужебные собаки умеют различать людей по их индивидуальным запахам
© Фото : МЧС России
Служебные собаки умеют различать людей по их индивидуальным запахам
За дело берутся химики
В 2018 году на PATM обратили внимание японские ученые. За помощью обратился 35-летний житель Токио, и специалисты решили проверить, действительно ли его кожа выделяет летучие вещества, дурно пахнущие или провоцирующие аллергию. Собрав образцы с помощью миниатюрного уловителя газов, исследователи выявили повышенную концентрацию толуола и ксилола, способных вызывать реакцию у чувствительных людей. Кроме того, из слизистой носа выделили патогенные бактерии, которые, размножаясь на коже, оставляют продукты жизнедеятельности с запахом гнили.
В июне в журнале Scientific Reports вышла статья с результатами более масштабной работы по изучению PATM. Участниками эксперимента стали 44 человека, из которых 20 страдали от этого состояния. Добровольцы сами отобрали пробы кожных газов и отправили в лабораторию Университета Токай.
Специалисты проанализировали 75 кожных газов. Как выяснилось, девять из них, включая толуол и ксилол, присутствуют в образцах участников с PATM в большем количестве. Другие исследования показали, что эти вещества проникают в организм во время работы в химических лабораториях и потом выходят через кожу. Толуол также обнаруживают в кожных газах курильщиков — даже пассивных.
© Depositphotos.com / AlexilusКожа человека в разрезе. Через нее из организма испаряются десятки летучих веществ, формируя индивидуальный запах
© Depositphotos.com / Alexilus
Кожа человека в разрезе. Через нее из организма испаряются десятки летучих веществ, формируя индивидуальный запах
В кожных газах людей с РАТМ превышено содержание таких летучих веществ, как метантиол и этантиол (с запахом испорченной капусты), аллилметилсульфид (с запахом чеснока). Кроме того, обнаружили изовалериановый альдегид — продукт реакции лейкоцитарных антигенов с кожной микрофлорой. Повышенные концентрации ацетона, который служит биомаркером расщепления жиров при дефиците в организме углеводов, указывают на неправильное питание.
Все эти газы в норме выделяются в очень небольших концентрациях, но даже малейшее колебание способно изменить запах всего тела, считают авторы работы. А в группе людей с PATM уровень этих веществ был превышен в десятки раз.
Ученые не могут объяснить разницу в составе и концентрации кожных газов у людей с PATM и тех, у кого нет такого нарушения. У всех участников эксперимента — разные профессии, образ жизни, привычки. Связи с возрастом или полом специалисты не обнаружили. Однако некоторые соединения, по мнению исследователей, можно рассматривать как маркеры. Например, толуол не синтезируется в организме: он попадает внутрь с воздухом, а оттуда — в кровь. Основная часть разлагается и выводится с мочой, остальное испаряется через кожу. Получается, по соотношению содержания толуола и продуктов его распада можно диагностировать "аллергию на меня".
Есть еще два вещества, которые сильно влияют на запах тела, — октаналь, который синтезируется при окислительном стрессе в организме, и гексаналь, образующийся при распаде липидов. Повышенное испарение этих газов через кожу авторы работы связывают с психическими расстройствами, нередкими у людей с PATM. По мнению исследователей, это состояние требует дальнейшего изучения специалистами разного профиля.
© Фото : Antonie Bierling, TUDЭлектронный нос — миниатюрный сенсор для анализа биомаркеров заболеваний в запахе тела человека
© Фото : Antonie Bierling, TUD
Электронный нос — миниатюрный сенсор для анализа биомаркеров заболеваний в запахе тела человека