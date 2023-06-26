https://ria.ru/20230626/patm-1880065857.html

Самим противно. Ученые нашли причины симптомов "аллергии на меня"

Самим противно. Ученые нашли причины симптомов "аллергии на меня" - РИА Новости, 26.06.2023

Самим противно. Ученые нашли причины симптомов "аллергии на меня"

У каждого человека есть индивидуальный запах. Он может многое рассказать о питании, здоровье, вредных привычках и воздействии внешних факторов. А также, как... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T11:32

наука

биология

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химия

аллергия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У каждого человека есть индивидуальный запах. Он может многое рассказать о питании, здоровье, вредных привычках и воздействии внешних факторов. А также, как выяснили ученые, способен вызывать аллергические реакции.Страх своего запахаВосемнадцатилетней девушке казалось, что ее лицо перекошено, она постоянно смотрела в зеркало, старалась исправить "уродство" руками. Родители уверяли, что все в порядке, но дочь страдала: считала, что сверстники над ней потешаются.В интернете она нашла сообщества, где люди рассказывали о похожих проблемах, которые называли "аллергией на меня" (people allergic to me, или PATM).В итоге девушка оказалась в психиатрическом отделении Медицинской школы Пекинского университета. Никаких заболеваний, в том числе ментальных, специалисты не выявили. Выписали курс медикаментозного лечения, и через месяц пациентка избавилась от странного недуга.Статью с описанием этого случая опубликовали в научном журнале в 2019-м. Речь шла о дисморфофобии — психическом расстройстве, при котором человек чрезмерно озабочен дефектами или особенностями собственного тела. "Болезнь встречается у 0,7-2,4 процента населения, — указано в работе. — У большинства она начинается в подростковом возрасте и долго не проходит". По мнению авторов, у "аллергии на меня" психиатрическая природа.Кожные испаренияИндивидуальный запах складывается из многих компонентов и зависит в основном от гигиены, одежды, косметики и парфюмерии. Свой вклад вносят летучие соединения, которые синтезирует сам организм или вырабатывают живущие на теле бактерии. Запах человека может быть неприятным, это доставляет окружающим дискомфорт — и не более того. Другое дело, когда кожные газы вызывают аллергию — чихание, покраснение глаз, зуд, насморк. Один из участников сообщества на Reddit рассказывает свою историю: "Несколько лет назад от меня стал исходить нехороший запах — как мне казалось, больше изо рта. Потом уменьшился, но и тело тоже пахло неприятно. Зайду в комнату — и у каждого третьего начинаются аллергические реакции".У тех, кто публикует такие сообщения, много общего: природная застенчивость, безуспешные попытки лечения. Нередко медики просто не верили рассказам пациентов. Люди с PATM испытывают большие сложности в быту и на работе, от них отворачиваются друзья, окружающие осыпают насмешками.За дело берутся химикиВ 2018 году на PATM обратили внимание японские ученые. За помощью обратился 35-летний житель Токио, и специалисты решили проверить, действительно ли его кожа выделяет летучие вещества, дурно пахнущие или провоцирующие аллергию. Собрав образцы с помощью миниатюрного уловителя газов, исследователи выявили повышенную концентрацию толуола и ксилола, способных вызывать реакцию у чувствительных людей. Кроме того, из слизистой носа выделили патогенные бактерии, которые, размножаясь на коже, оставляют продукты жизнедеятельности с запахом гнили.В июне в журнале Scientific Reports вышла статья с результатами более масштабной работы по изучению PATM. Участниками эксперимента стали 44 человека, из которых 20 страдали от этого состояния. Добровольцы сами отобрали пробы кожных газов и отправили в лабораторию Университета Токай.Специалисты проанализировали 75 кожных газов. Как выяснилось, девять из них, включая толуол и ксилол, присутствуют в образцах участников с PATM в большем количестве. Другие исследования показали, что эти вещества проникают в организм во время работы в химических лабораториях и потом выходят через кожу. Толуол также обнаруживают в кожных газах курильщиков — даже пассивных.В кожных газах людей с РАТМ превышено содержание таких летучих веществ, как метантиол и этантиол (с запахом испорченной капусты), аллилметилсульфид (с запахом чеснока). Кроме того, обнаружили изовалериановый альдегид — продукт реакции лейкоцитарных антигенов с кожной микрофлорой. Повышенные концентрации ацетона, который служит биомаркером расщепления жиров при дефиците в организме углеводов, указывают на неправильное питание.Все эти газы в норме выделяются в очень небольших концентрациях, но даже малейшее колебание способно изменить запах всего тела, считают авторы работы. А в группе людей с PATM уровень этих веществ был превышен в десятки раз.Ученые не могут объяснить разницу в составе и концентрации кожных газов у людей с PATM и тех, у кого нет такого нарушения. У всех участников эксперимента — разные профессии, образ жизни, привычки. Связи с возрастом или полом специалисты не обнаружили. Однако некоторые соединения, по мнению исследователей, можно рассматривать как маркеры. Например, толуол не синтезируется в организме: он попадает внутрь с воздухом, а оттуда — в кровь. Основная часть разлагается и выводится с мочой, остальное испаряется через кожу. Получается, по соотношению содержания толуола и продуктов его распада можно диагностировать "аллергию на меня".Есть еще два вещества, которые сильно влияют на запах тела, — октаналь, который синтезируется при окислительном стрессе в организме, и гексаналь, образующийся при распаде липидов. Повышенное испарение этих газов через кожу авторы работы связывают с психическими расстройствами, нередкими у людей с PATM. По мнению исследователей, это состояние требует дальнейшего изучения специалистами разного профиля.

https://ria.ru/20171220/1511371348.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, медицина, психология, химия, аллергия