https://ria.ru/20230626/pansionat-1880376743.html
В пансионате в Якутске четыре пенсионера отравились химической жидкостью
В пансионате в Якутске четыре пенсионера отравились химической жидкостью - РИА Новости, 26.06.2023
В пансионате в Якутске четыре пенсионера отравились химической жидкостью
В частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске отравились четыре человека, один из них умер, сообщает управление СК по региону. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T00:48
2023-06-26T00:48
2023-06-26T06:06
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. В частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске отравились четыре человека, один из них умер, сообщает управление СК по региону.Уточняется, что речь идет о пансионате "Забота"."По данным следствия, 25 июня из пансионата в медицинское учреждение были доставлены четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления. Женщина 85 лет скончалась, остальным оказывается врачебная помощь. По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты", — добавили в ведомстве.Прокуратура республики начала проверку, в результате которой даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, организации питания и другим вопросам.Представитель якутского минздрава сообщил РИА Новости, что состояние трех пенсионерок тяжелое, две из них остаются в реанимации.
https://ria.ru/20230625/delo-1880370894.html
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Следственный комитет России (СК РФ)
В пансионате в Якутске четыре пенсионера отравились химической жидкостью
В частном пансионате Якутска четыре пенсионера отравились химической жидкостью, один умер
ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. В частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске отравились четыре человека, один из них умер, сообщает управление СК по региону.
Уточняется, что речь идет о пансионате "Забота".
«
"По данным следствия, 25 июня из пансионата в медицинское учреждение были доставлены четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления. Женщина 85 лет скончалась, остальным оказывается врачебная помощь. По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты", — добавили в ведомстве.
Прокуратура республики начала проверку, в результате которой даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, организации питания и другим вопросам.
Представитель якутского минздрава сообщил РИА Новости, что состояние трех пенсионерок тяжелое, две из них остаются в реанимации.
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