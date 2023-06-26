Рейтинг@Mail.ru
Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 26.06.2023 (обновлено: 17:07 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html
Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток
Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток - РИА Новости, 26.06.2023
Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток
В Пензе двое молодых людей попали в больницу с признаками отравления метанолом после употребления разливного алкогольного напитка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:53
2023-06-26T17:07
происшествия
здоровье - общество
пенза
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости. В Пензе двое молодых людей попали в больницу с признаками отравления метанолом после употребления разливного алкогольного напитка, сообщили в телеграм-канале регионального управления СК. "По предварительным данным следствия, 23 июня 2023 года двое 18-летних молодых людей употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную на разлив в одной из торговых точек города Пензы. &lt;...&gt; Проведен осмотр предполагаемого места приобретения потерпевшими спиртосодержащей продукции, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкогольного напитка и лиц, причастных к совершенному преступлению", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по факту отравления возбудили уголовное дело о хранении в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра. Как уточняли в ГУ МВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.
https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html
пенза
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновская область
Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток

В Пензе двое молодых людей отравились метанолом после употребления разливного алкоголя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости. В Пензе двое молодых людей попали в больницу с признаками отравления метанолом после употребления разливного алкогольного напитка, сообщили в телеграм-канале регионального управления СК.
"По предварительным данным следствия, 23 июня 2023 года двое 18-летних молодых людей употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную на разлив в одной из торговых точек города Пензы. <...> Проведен осмотр предполагаемого места приобретения потерпевшими спиртосодержащей продукции, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкогольного напитка и лиц, причастных к совершенному преступлению", — говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
На Урале около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением
25 июня, 21:17
В ведомстве отметили, что по факту отравления возбудили уголовное дело о хранении в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра. Как уточняли в ГУ МВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПензаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала