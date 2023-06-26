https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880529940.html

Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток

Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток - РИА Новости, 26.06.2023

Два жителя Пензы отравились метанолом, выпив разливной алкогольный напиток

В Пензе двое молодых людей попали в больницу с признаками отравления метанолом после употребления разливного алкогольного напитка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:53

2023-06-26T16:53

2023-06-26T17:07

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здоровье - общество

пенза

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ульяновская область

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САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости. В Пензе двое молодых людей попали в больницу с признаками отравления метанолом после употребления разливного алкогольного напитка, сообщили в телеграм-канале регионального управления СК. "По предварительным данным следствия, 23 июня 2023 года двое 18-летних молодых людей употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную на разлив в одной из торговых точек города Пензы. <...> Проведен осмотр предполагаемого места приобретения потерпевшими спиртосодержащей продукции, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкогольного напитка и лиц, причастных к совершенному преступлению", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по факту отравления возбудили уголовное дело о хранении в целях сбыта и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра. Как уточняли в ГУ МВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава, на 17 июня суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.

https://ria.ru/20230625/otravlenie-1880363743.html

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происшествия, здоровье - общество, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область