https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880479635.html

Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер

Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер - РИА Новости, 26.06.2023

Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер

Двое жителей поселка Усть-Ордынский в Иркутской области употребили спиртовую настойку, которую используют для ветеринарных целей, один из них скончался,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:00

2023-06-26T15:00

2023-06-26T15:00

происшествия

россия

иркутская область

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Двое жителей поселка Усть-Ордынский в Иркутской области употребили спиртовую настойку, которую используют для ветеринарных целей, один из них скончался, проводится проверка, сообщило региональное СУСК РФ. На станцию скорой медицинской помощи поселка Усть-Ордынский с признаками отравления обратился 64-летний мужчина. Он пояснил, что совместно со своим знакомым употребил спиртовую настойку чемерицы, используемую для ветеринарных целей. Препарат мужчины приобрели на Эхирит-Булагатской станции по борьбе с болезнями животных. "В ходе осмотра места происшествия в одном из домов по ул. Площадь Аэропорта в п. Усть-Ордынский было обнаружено тело его 57-летнего знакомого. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на станции изъято 32 флакона настойки чемерицы для исследования, назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html

россия

иркутская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, иркутская область, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)