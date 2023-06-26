https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880479635.html
Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер
Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер - РИА Новости, 26.06.2023
Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер
Двое жителей поселка Усть-Ордынский в Иркутской области употребили спиртовую настойку, которую используют для ветеринарных целей, один из них скончался,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:00
2023-06-26T15:00
2023-06-26T15:00
происшествия
россия
иркутская область
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Двое жителей поселка Усть-Ордынский в Иркутской области употребили спиртовую настойку, которую используют для ветеринарных целей, один из них скончался, проводится проверка, сообщило региональное СУСК РФ. На станцию скорой медицинской помощи поселка Усть-Ордынский с признаками отравления обратился 64-летний мужчина. Он пояснил, что совместно со своим знакомым употребил спиртовую настойку чемерицы, используемую для ветеринарных целей. Препарат мужчины приобрели на Эхирит-Булагатской станции по борьбе с болезнями животных. "В ходе осмотра места происшествия в одном из домов по ул. Площадь Аэропорта в п. Усть-Ордынский было обнаружено тело его 57-летнего знакомого. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на станции изъято 32 флакона настойки чемерицы для исследования, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутская область, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Приангарья выпил спиртовую настойку для животных и умер
Житель Приангарья умер, выпив спиртовую настойку со станции по борьбе с болезнями животных
ИРКУТСК, 26 июн - РИА Новости.
Двое жителей поселка Усть-Ордынский в Иркутской области употребили спиртовую настойку, которую используют для ветеринарных целей, один из них скончался, проводится проверка, сообщило региональное СУСК РФ
.
На станцию скорой медицинской помощи поселка Усть-Ордынский с признаками отравления обратился 64-летний мужчина. Он пояснил, что совместно со своим знакомым употребил спиртовую настойку чемерицы, используемую для ветеринарных целей. Препарат мужчины приобрели на Эхирит-Булагатской станции по борьбе с болезнями животных.
"В ходе осмотра места происшествия в одном из домов по ул. Площадь Аэропорта в п. Усть-Ордынский было обнаружено тело его 57-летнего знакомого. По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на станции изъято 32 флакона настойки чемерицы для исследования, назначены судебно-медицинские экспертизы.
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне