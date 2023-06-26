https://ria.ru/20230626/otravlenie-1880385396.html
В Якутии выпившие химическую жидкость люди находятся в тяжелом состоянии
В Якутии выпившие химическую жидкость люди находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.06.2023
В Якутии выпившие химическую жидкость люди находятся в тяжелом состоянии
Состояние трех пенсионерок, госпитализированных после отравления химической жидкостью в пансионате "Забота" в Якутии, оценивается как тяжелое, две из них... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:15
2023-06-26T06:15
2023-06-26T06:15
происшествия
республика саха (якутия)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Состояние трех пенсионерок, госпитализированных после отравления химической жидкостью в пансионате "Забота" в Якутии, оценивается как тяжелое, две из них остаются в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики. Накануне региональное СУСК сообщило, что 25 июня из частного пансионата в больницу были доставлены четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления. Женщина 85 лет скончалась, остальным оказывается помощь. По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты, отмечали следователи. СУСК и прокуратура начали проверки. "По состоянию на 09.00 (03.00 мск) 26 июня 2023 года состояние пациенток оценивается как тяжелое стабильное. Одна пациентка для дальнейшего лечения переведена в терапевтическое отделение, двое продолжают получать интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения", - сказал собеседник. По его словам, других случаев отравления жидкостью в пансионате не зафиксировано.
https://ria.ru/20230626/konflikt-1880382531.html
https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии выпившие химическую жидкость люди находятся в тяжелом состоянии
В Якутии выпившие химическую жидкость постояльцы пансионата находятся в тяжелом состоянии
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Состояние трех пенсионерок, госпитализированных после отравления химической жидкостью в пансионате "Забота" в Якутии, оценивается как тяжелое, две из них остаются в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Накануне региональное СУСК сообщило, что 25 июня из частного пансионата в больницу были доставлены четверо пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления. Женщина 85 лет скончалась, остальным оказывается помощь. По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты, отмечали следователи. СУСК и прокуратура начали проверки.
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"По состоянию на 09.00 (03.00 мск) 26 июня 2023 года состояние пациенток оценивается как тяжелое стабильное. Одна пациентка для дальнейшего лечения переведена в терапевтическое отделение, двое продолжают получать интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения", - сказал собеседник.
По его словам, других случаев отравления жидкостью в пансионате не зафиксировано.
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