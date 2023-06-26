https://ria.ru/20230626/otkazy-1880469173.html

КМСП назвала самые частые причины отказа банков в кредитах малому бизнесу

КМСП назвала самые частые причины отказа банков в кредитах малому бизнесу - РИА Новости, 26.06.2023

КМСП назвала самые частые причины отказа банков в кредитах малому бизнесу

Корпорация МСП (КМСП) составила список наиболее частых причин, по которым банки отказывают предпринимателям в кредитовании, сообщает пресс-служба института... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:17

2023-06-26T14:17

2023-06-26T14:17

корпорация мсп

россия

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила список наиболее частых причин, по которым банки отказывают предпринимателям в кредитовании, сообщает пресс-служба института развития.Как отметил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, вопрос о причинах отрицательных решений банков по обращениям бизнеса за кредитом является самым популярным среди предпринимателей."Коллеги по моей просьбе сделали топ самых распространенных причин. Первая — срок ведения бизнеса. Чаще всего кредиты одобряют компаниям, которые работают на рынке более шести месяцев. Есть предложения и для бизнеса на старте, но такому предпринимателю, скорее всего, не одобрят большую сумму, а если и одобрят, то под высокий процент. Второе — финансовое состояние бизнеса. У вас не должно быть долгов по налогам и, если в вашей кредитной истории или истории компании есть сведения о просрочках, то в финансировании откажут", - пояснил Исаевич в своем телеграм-канале.В то же время, добавил он, ни один банк никогда не раскроет всех оснований для отказов по соображениям безопасности. Такой подход не позволяет злоумышленникам анализировать алгоритмы оценки потенциальных заемщиков и понимать, как обмануть систему.Потенциальным заемщикам необходимо также знать, что любая попытка обмана — это верный путь испортить отношения с банками, подчеркнул Исаевич."К сожалению, иногда предприниматели, зная о своих проблемах в финансовом положении, предоставляют заведомо недостоверные документы. И это всегда плохой путь, потому что такие вещи проверяются службой безопасности. Вы рискуете попасть в черный список не только одного банка, но и всей банковской системы. Лучше честно проговорить все детали с менеджером, который подскажет оптимальный вариант решения проблемы", — сказал глава КМСП.Непосредственно перед подписанием кредитного договора, по его словам, важно еще раз оценить все условия. Особое внимание — написанному мелким шрифтом. Здесь, подчеркнул он, важны детали: сумма, срок, обеспечение и то, что еще можно добавлять в договор."Смотрите полную стоимость кредита. Часто банки предлагают дополнительные услуги, например, страхование или залоговое обеспечение. Если вы на них соглашаетесь, банк обычно снижает процентную ставку. Однако стоит оценить, что для вас выгоднее — оплата допуслуг или обслуживание кредита по стандартной ставке. Также обращайте внимание на срок выплаты кредита. Проанализируйте ваше финансовое положение и определитесь, какие выплаты будут вам удобнее: длинные или короткие", — отметил Исаевич.Он уточнил, что при привлечении банковских кредитов необходимо реально оценить суммарную долговую нагрузку. Неверная оценка в конечном итоге приведет к тому, что банк запросит заложенное имущество или заемщику придется брать новый кредит на погашение уже имеющейся задолженности.Поддержка предпринимателей в РФ осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230503/kmsp-1869438897.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, россия, александр исаевич, экономика