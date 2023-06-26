https://ria.ru/20230626/otkaz-1880384515.html

В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву

В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву - РИА Новости, 26.06.2023

В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву

Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет, его слова... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T06:05

2023-06-26T06:05

2023-06-26T13:21

в мире

германия

украина

борис писториус

владимир путин

нато

f-16

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет, его слова передает Spiegel.В статье говорится, что Киев продолжает надеяться на то, что ФРГ присоединится к "коалиции по истребителям"."На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16", — приводит журнал слова Писториуса.В последние месяцы киевский режим требует у Запада истребители F-16. США и их союзники по НАТО пообещали начать подготовку пилотов, но конкретные сроки поставок не называли.Как отметил президент Владимир Путин, если Украина получит F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, украина, борис писториус, владимир путин, нато, f-16