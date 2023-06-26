https://ria.ru/20230626/otkaz-1880384515.html
В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву
В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву - РИА Новости, 26.06.2023
В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву
Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет, его слова... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:05
2023-06-26T06:05
2023-06-26T13:21
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борис писториус
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава немецкого министерства обороны Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет, его слова передает Spiegel.В статье говорится, что Киев продолжает надеяться на то, что ФРГ присоединится к "коалиции по истребителям"."На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16", — приводит журнал слова Писториуса.В последние месяцы киевский режим требует у Запада истребители F-16. США и их союзники по НАТО пообещали начать подготовку пилотов, но конкретные сроки поставок не называли.Как отметил президент Владимир Путин, если Украина получит F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
https://ria.ru/20230626/ukraina-1880377085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, борис писториус, владимир путин, нато, f-16
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО, F-16
В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву
Spiegel: Писториус объяснил отказ поставлять Киеву истребители F-16 тем, что у ФРГ их нет