https://ria.ru/20230626/ostankino-1880581097.html

Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"

Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании" - РИА Новости, 26.06.2023

Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"

Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:41

2023-06-26T20:41

2023-06-26T20:41

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в Останкинской телебашне", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация людей пока не проводится. Специалисты оперативных служб проводят проверку всех технических помещений телебашни.

https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, москва