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Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании" - РИА Новости, 26.06.2023
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20:41 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/ostankino-1880581097.html
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании" - РИА Новости, 26.06.2023
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"
Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:41
2023-06-26T20:41
происшествия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в Останкинской телебашне", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация людей пока не проводится. Специалисты оперативных служб проводят проверку всех технических помещений телебашни.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"

Правоохранители проверяют телебашню Останкино после анонимного сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Останкинская телебашня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в Останкинской телебашне", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что эвакуация людей пока не проводится. Специалисты оперативных служб проводят проверку всех технических помещений телебашни.
 
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