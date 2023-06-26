https://ria.ru/20230626/ostankino-1880581097.html
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании" - РИА Новости, 26.06.2023
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"
Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:41
2023-06-26T20:41
2023-06-26T20:41
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в Останкинской телебашне", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эвакуация людей пока не проводится. Специалисты оперативных служб проводят проверку всех технических помещений телебашни.
https://ria.ru/20230624/ermitazh-1880249354.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва
Правоохранители проверяют Останкино после анонимного звонка о "минировании"
Правоохранители проверяют телебашню Останкино после анонимного сообщения о "минировании"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку всех помещений Останкинской телебашни на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", эвакуация не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в Останкинской телебашне", - сказал собеседник агентства.
Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились
Он добавил, что эвакуация людей пока не проводится. Специалисты оперативных служб проводят проверку всех технических помещений телебашни.